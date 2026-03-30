Chương trình đánh dấu lần trở lại của đoàn nghệ thuật đến từ Moscow, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm. Trong ba đêm diễn, các nghệ sĩ trình diễn những trích đoạn và phiên bản hoàn chỉnh của hai tác phẩm nổi tiếng, kết hợp kỹ thuật biểu diễn với khả năng biểu đạt cảm xúc qua ngôn ngữ hình thể mà còn thắp lên tình yêu mãnh liệt nghệ thuật ballet Nga, như một nhịp cầu gắn kết của kình hữu nghị và sẻ chia trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật.

Tác phẩm kinh điển từ văn học đến sân khấu

Trong chương trình, Romeo & Juliet là một trong những điểm nhấn chính. Tác phẩm bắt nguồn từ vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare, xoay quanh câu chuyện tình yêu bi kịch giữa hai nhân vật thuộc hai dòng họ đối địch.

Phiên bản ballet do Sergei Prokofiev sáng tác năm 1935, được đánh giá là một trong những tác phẩm âm nhạc quan trọng của thế kỷ XX. Không sử dụng lời thoại, vở diễn truyền tải nội dung thông qua âm nhạc và chuyển động, nhấn mạnh yếu tố cảm xúc và diễn biến tâm lý nhân vật.

Các phân cảnh như xung đột giữa hai gia tộc Montague và Capulet, hay những đoạn song vũ giữa Romeo và Juliet được dàn dựng với nhịp điệu rõ ràng, tạo cao trào và dẫn dắt cảm xúc người xem.

Một số khán giả cho biết dù đã quen thuộc với cốt truyện, việc thưởng thức dưới hình thức ballet mang lại trải nghiệm khác biệt. “Không có lời thoại nhưng vẫn dễ theo dõi. Những đoạn song vũ tạo cảm giác gần gũi và rõ cảm xúc.

Phân cảnh xung đột giữa hai gia tộc Montague và Capulet

Yếu tố làm nên sức hút của “Romeo & Juliet”

Theo giới chuyên môn, sức hấp dẫn của Romeo & Juliet đến từ sự kết hợp giữa cốt truyện giàu kịch tính và âm nhạc giàu hình tượng. Những cảnh hội hè, xung đột và cao trào bi kịch tạo điều kiện để nghệ sĩ thể hiện kỹ thuật và khả năng diễn xuất.

Một trong những trích đoạn nổi bật là “Dance of the Knights”, thường được xem là điểm nhấn trong nhiều phiên bản dàn dựng. Giai điệu này đã trở nên quen thuộc với công chúng toàn cầu và góp phần định hình phong cách âm nhạc của Prokofiev.

Từ khi công diễn lần đầu năm 1938, tác phẩm liên tục được dàn dựng ở nhiều quốc gia với các cách tiếp cận khác nhau. Ở mỗi phiên bản, các biên đạo khai thác thêm yếu tố văn hóa và ngôn ngữ biểu đạt, giúp tác phẩm duy trì sức sống qua thời gian.

2 diễn viên chính Romeo & Juliet thăng hoa trên sân khấu

Bên cạnh Romeo & Juliet, The Nutcracker mang đến không khí tươi sáng, mang tính giải trí cao hơn. Sự đối lập về màu sắc và nội dung giữa hai tác phẩm giúp chương trình tạo được nhịp điệu cân bằng.

Trong suốt ba đêm diễn, các nghệ sĩ của Russian State Ballet thể hiện kỹ thuật ổn định, với các động tác xoay, nhảy và nâng đỡ đạt độ chính xác cao. Các chuyển động được thực hiện đồng đều, góp phần duy trì mạch diễn

Dư âm thăng hoa của Ballet Nga tại Nhà hát Hồ Gươm

Khép lại ba đêm diễn với hai kiệt tác The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ) và Romeo & Juliet, chuyến lưu diễn của Nhà hát Russian State Ballet (Moscow) đã để lại những dư chấn cảm xúc mạnh mẽ trong lòng công chúng Thủ đô.

Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm liên tục rung chuyển bởi những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi phân cảnh. Những cú bay người điêu luyện, những đường uốn lượn mềm mại như dải lụa cùng ngôn ngữ tạo hình giàu sức gợi đã khiến khán giả không kìm được xúc động, đồng thanh hô vang “bravo”, “brava” đầy phấn khích.

Ngay cả khi tấm màn nhung đã khép lại, nhiều người vẫn nán lại hàng giờ, như chưa muốn rời khỏi dư âm của những câu chuyện tình yêu còn vang vọng. Sau tất cả, sức sống mãnh liệt của một kiệt tác chính là khả năng chạm tới trái tim và kết nối những tâm hồn qua mọi thời đại.

Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả trước sảnh Nhà hát Hồ Gươm sau đêm diễn

Thế Định