Theo đó, vở ballet của Nhà hát Ballet Eifman (Saint Petersburg, Nga) sẽ biểu diễn tại Nhà hát TPHCM vào các ngày 27, 28, 29, 30/11 và 3, 4, 5/12 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc nghệ thuật Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) - đơn vị đồng tổ chức, cho biết: "Khi nhìn thấy lượng vé khán giả đặt mua, chúng tôi thực sự nhận ra sự khởi sắc trong đời sống thưởng thức nghệ thuật của công chúng, đồng thời thấy được một tương lai tươi sáng cho văn hoá Việt Nam. Sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ đã giúp chúng tôi đưa vở ballet đẳng cấp quốc tế này đến Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận hơn, dù chi phí tổ chức một tour diễn quốc tế lớn như vậy là vô cùng khổng lồ".

Ở góc độ tổ chức, bà Phạm Hà Linh - Giám đốc truyền thông chương trình chia sẻ: "Chúng tôi bất ngờ trước tình yêu của khán giả Việt Nam dành cho nghệ thuật ballet đỉnh cao. Có khán giả mua vé cho cha mẹ từng học ở Liên Xô, có khán giả chuẩn bị áo dài nhung the từ bây giờ để đến tháng 12 mặc đi xem, thậm chí có đoàn gần 20 cụ U80 rủ nhau đi. Những câu chuyện ấy khiến ê-kíp rất xúc động".

Vở ballet Anna Karenina được biên đạo Boris Eifman dàn dựng từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Lev Tolstoy, ra mắt năm 2005. Tác phẩm tập trung vào tam giác tình yêu Anna - Karenin - Vronsky, khắc họa bi kịch của một người phụ nữ khao khát tình yêu và tự do, dám phá vỡ những chuẩn mực xã hội khắc nghiệt để rồi bị trừng phạt.

Bằng ngôn ngữ hình thể mạnh mẽ, âm nhạc của Tchaikovsky và phong cách biên đạo giàu kịch tính, Boris Eifman đã đưa Anna Karenina trở thành một trong những tác phẩm đặc trưng nhất của đoàn ballet ông sáng lập.

Thành lập năm 1977 tại Saint Petersburg, Nhà hát Eifman Ballet nổi tiếng toàn cầu với phong cách ballet tâm lý học, nơi vũ đạo trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và chiều sâu nội tâm. Đoàn đã lưu diễn tại nhiều nhà hát lớn ở Paris, New York, Moscow, Sydney… và được giới phê bình quốc tế ca ngợi là một trong những hiện tượng sân khấu của thời đại.

Đây là lần đầu tiên Eifman Ballet đến Việt Nam, mang đến cho khán giả cơ hội hiếm hoi được thưởng thức trực tiếp tinh hoa ballet đương đại thế giới.

