Ngầm hóa lưới điện đang trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu để nâng cấp hạ tầng đô thị tại Việt Nam. Khi các thành phố phát triển nhanh về quy mô dân số và nhu cầu điện năng, hệ thống điện ngầm không chỉ giúp vận hành ổn định mà còn tạo tính an toàn và mỹ quan cho không gian đô thị. Những lợi ích đó là lý do TP.HCM kiên trì triển khai chương trình ngầm hóa trong 2 thập kỷ qua.

Hệ thống điện ngầm không chỉ giúp vận hành ổn định mà còn tạo tính an toàn và mỹ quan cho không gian đô thị

Từ năm 2011 - 2020, tỉ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành phố tăng từ 25% lên 45%, vượt xa kế hoạch đặt ra. Riêng các khu vực trung tâm như Quận 1 và Quận 3, tỉ lệ này đạt gần 98% vào năm 2024. Việc hạ ngầm đồng bộ với các dự án lớn như tuyến Metro số 1 hay khu đô thị Sala cho thấy chiến lược hướng tới hệ thống hạ tầng thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành N1 và N2 tại khu vực trọng điểm. Không gian đô thị cũng được cải thiện khi tình trạng dây điện, dây viễn thông chằng chịt được xử lý triệt để.

Hay tại đường Huỳnh Văn Bánh trước kia từng phủ kín bởi dây điện và cáp viễn thông nay trở nên thông thoáng sau khi được ngầm hóa toàn bộ. Không gian đô thị gọn gàng hơn, người dân đi lại an tâm hơn. Không khí ấy càng sôi động khi tuyến Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp vừa hoàn thành mở rộng, vừa được ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông, giúp diện mạo con đường thêm mới mẻ.

Ông Lê Văn Toàn, cư dân sinh sống trên đường Dương Quảng Hàm, chia sẻ rằng trước đây tuyến đường vốn chật hẹp, dây điện và dây thông tin giăng mắc dày đặc. Khi hệ thống được hạ ngầm, cảnh quan trở nên sáng sủa, trật tự giao thông cũng an toàn hơn, người dân ai nấy đều hài lòng.

Trong bức tranh hiện đại hóa này, cáp ngầm trung thế giữ vai trò trung tâm. Đây là sản phẩm chịu mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe của hệ thống điện đô thị, từ độ bền cơ học tới khả năng cách điện, vận hành an toàn trong môi trường ngầm và ổn định trước biến động tải.

Tại các dự án trọng điểm của TP.HCM, cáp ngầm trung thế của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) là một trong những lựa chọn nổi bật của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Như: Dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Bến Chương Dương đến Điện Biên Phủ)” ký ngày 21/12/2012 giữa Công ty Điện lực Sài Gòn và Công ty CADIVI đã đưa vào vận hành thành công từ năm 2013 đến nay và công trình “Ngầm hóa lưới điện hạ thế trên đường Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Thị Sáu)” ký ngày 18/1/2013 giữa Công ty Điện lực Sài Gòn và Công ty CADIVI đã đưa vào vận hành thành công từ năm 2013 đến nay.

CADIVI đã triển khai các dự án nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện một số hoạt động chủ chốt như đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và dây điện tử với mức đầu tư gần 19 triệu USD từ năm 2014.

Trình độ thiết bị công nghệ của CADIVI ngang tầm khu vực và nhiều công đoạn bắt kịp trình độ các nước phát triển như Mỹ, Tây Âu với: Hệ thống bọc 3 lớp lưu hóa khô cáp ngầm trung thế CCV-Line của hãng Troester (Đức); Hệ thống nấu đúc cán đồng liên tục theo công nghệ SCR của Hãng South Wire (Hoa Kỳ); Hệ thống đúc đồng Upcast (Phần Lan); Hệ thống đúc cán nhôm liên tục; Máy kéo đồng ủ liên tục của hãng Neihoff, Henrich (Đức); Máy xoắn 61 sợi của hãng Pourtier (Pháp), SAM (Italia)…

CADIVI sở hữu hệ thống bọc 3 lớp lưu hóa khô cáp ngầm trung thế CCV-Line của hãng Troester (Đức)

Cáp ngầm trung thế của CADIVI được sản xuất với dải điện áp phổ biến từ 3.6/6 (7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV, cấu tạo ruột dẫn sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt (CC), có chất chống thấm (WBC), bọc 3 lớp đồng thời cách điện XLPE, màn chắn kim loại,lớp giáp thép và vỏ phù hợp để chôn ngầm trực tiếp trong đất. Để tăng cường khả năng chịu ẩm ướt, ngâm ngập trong nước cho cáp điện trung thế ngầm, cáp điện trung thế ngầm CADIVI với cách điện bằng vật liệu TR-XLPE (Tree Retardant XLPE) giúp hệ thống truyền tải điện vận hành tăng cao độ tin cậy và hoạt động lâu dài.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như BS, IEC, AS/NZS (Úc). Đây là cơ sở giúp cáp CADIVI được sử dụng trong các dự án ngầm hóa tại TP.HCM, Hà Nội, các khu công nghiệp và nhiều trạm biến áp trọng điểm trên cả nước.

Phía sau những sản phẩm chuẩn chất lượng đó là hệ thống phòng thí nghiệm được CADIVI xây dựng theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025, mang tính then chốt trong bảo đảm chất lượng. Tại CADIVI Đồng Nai, phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện hầu hết các phép thử quan trọng cho cáp ngầm, từ phóng điện cục bộ đến các kiểm định về chống cháy, mật độ khói và độ bền cách điện. Việc đánh giá trên toàn bộ ru lô cáp cho phép loại bỏ rủi ro trước khi sản phẩm ra công trình. Năng lực này được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá là một trong những điểm khác biệt lớn của CADIVI so với mặt bằng chung.

Hệ thống phòng thí nghiệm được CADIVI xây dựng theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025.

Sự hiện diện của CADIVI trong một số dự án trọng điểm cho thấy doanh nghiệp không chỉ giữ vai trò nhà sản xuất mà còn là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn. Trong nhiều hạng mục, cáp trung thế của CADIVI đã thay thế hàng nhập khẩu và chứng minh năng lực của ngành sản xuất trong nước trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu trong nhiều năm liền.

Thảo Uyên