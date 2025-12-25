Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1: Hạ tầng nền tảng cho kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc, Delta Group sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số. Ngày 18/8/2025, Bộ Công an tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 và công bố vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

Tại Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, đaị diện đội ngũ Delta Group chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

Công trình do Delta thi công là kết quả của nỗ lực và quyết tâm cao độ. Trải qua nhiều tháng ngày thi công trong tinh thần khẩn trương - trách nhiệm - phối hợp nhịp nhàng, dự án đã vượt qua nhiều thử thách: điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp lực nhân lực và tiến độ… để hoàn thành đúng kế hoạch.

Việc công trình được khai trương và đưa vào vận hành đúng dự kiến là minh chứng rõ ràng cho ý chí, tâm huyết của Ban chỉ huy dự án cùng đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân Delta.

Trụ sở Công an Hải Phòng - “ngôi nhà chung” của lực lượng CA Hải Phòng

Ngày 19/8/2025, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, đại diện Delta Group tham dự Lễ gắn biển công trình Trụ sở làm việc Công an Hải Phòng - thời khắc đánh dấu sự hoàn thành của một công trình mang tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt.

Dự án được nhà thầu Delta Group khởi công ngày 30/10/2024 và hoàn thiện vào 19/8/2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật.

Đây không chỉ là một trụ sở làm việc hiện đại, khang trang, mà còn là “ngôi nhà chung” của lực lượng Công an Hải Phòng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ nhân dân và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Delta đã dồn tâm huyết để mỗi chi tiết kiến trúc đều vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng yêu cầu công năng, an ninh và an toàn.

Bệnh viện Nhi Trung ương Cơ sở 2 - Vì tương lai sức khỏe trẻ em

Cũng trong ngày 19/8/2025, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã được khánh thành long trọng và sẵn sàng hoạt động.

Dự án được khởi công từ 2/2023, đội ngũ của Delta Group đã nỗ lực thi công vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ cho công trình

Tổng Giám đốc Delta-V Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc dự án Chu Ngọc Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời tại Lễ khánh thành Viện Nhi TW Cơ sở 2

Delta Group đã ghi dấu bằng việc cất nóc vượt tiến độ vào tháng 9/2023 - thành tích đặc biệt khiến Ban Giám đốc Bệnh viện gửi thư cảm ơn. Chỉ sau hơn hai năm thi công, dự án đã hoàn thiện với chất lượng vượt trội, trở thành cơ sở y tế hiện đại, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe trẻ em thủ đô và các tỉnh lân cận.

Cam kết cho chặng đường phía trước

Ba công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2025 là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của Delta Group. Mỗi công trình đều mang một sứ mệnh riêng: thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại diện Delta Group khẳng định: “Niềm hân hoan và tự hào trong tháng Tám lịch sử là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những công trình tầm vóc quốc gia. Delta sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, xứng đáng với sự tín nhiệm của chủ đầu tư và cộng đồng, luôn sẵn sàng đóng góp cho những đổi thay cùng đất nước”.

(Nguồn: Delta Group)