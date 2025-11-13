Chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than, tối 12/11, tại Quảng trường 30/10, tại Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra đêm nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng”.

Sân khấu hoành tráng, hiện đại bên bờ di sản Vịnh Hạ Long

Đêm nghệ thuật “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” được dàn dựng công phu với hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh công suất lớn, hiện đại. Mỗi đường nét thiết kế, mỗi nhịp ánh sáng tại đây đều được tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng mang đến một trải nghiệm đẳng cấp tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng, tạo nên những trải nghiệm sống động về một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên.

Trong số 30.000 khán giả có mặt tại chương trình, có nhiều thế hệ cán bộ công nhân, thợ mỏ đã hòa chung giọng hát, hòa chung nhịp đập trái tim và hòa chung niềm tự hào khi hát vang ca khúc mang “thương hiệu Quảng Ninh”: “Tôi là người thợ lò” cùng ca sĩ Trọng Tấn, Đỗ Hoàng Hiệp; “Cùng nhau đi Hồng binh” với màn thể hiện của nhóm Oplus; “Đảng là mùa xuân người thợ” qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn, giọng ca trầm ấm của NSND Quang Thọ qua bài Tình ca người thợ mỏ”, ca sĩ Đen Vâu, người con của Đất mỏ mang đến không khí cuồng nhiệt với hai bản hit “Mang tiền về cho mẹ” và “Đi về nhà”,...

Chương trình nghệ thuật chính luận “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng”- “bản hòa ca” tự hào về con người và vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Bên cạnh đó, hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đã được huy động để tạo nên một không gian nghệ thuật bùng nổ cảm xúc. Chương trình lần này còn có thêm hàng loạt hiệu ứng sân khấu, khói lửa và hỏa thuật kết hợp nhuần nhuyễn với công nghệ trình diễn hiện đại, hệ thống âm thanh K2 và công nghệ chiếu sáng laser, 3D mapping bàn nâng, xoay ở chính giữa sân khấu và trượt về phía khán giả để các nghệ sĩ có thể đến gần hơn với khán giả, cũng như tạo hiệu ứng đặc biệt trong các tiết mục xiếc để nâng tầm trải nghiệm thị giác và tạo điểm nhấn cho các màn trình diễn.

Chương trình có thời lượng 120 phút với 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, liền mạch cảm xúc. Chương 1- Từ lòng đất - Ngọn lửa niềm tin tái hiện lịch sử hào hùng của người thợ mỏ trong những năm tháng đầu khai phá; Chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó - giá trị cốt lõi của vùng than; Chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, thể hiện diện mạo năng động, sáng tạo của vùng di sản hôm nay.

Chương trình thu hút 30.000 khán giả cùng hoà ca các ca khúc mang “thương hiệu Quảng Ninh”

Theo lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, đêm nghệ thuật “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng” không chỉ là lời tri ân đến các thế hệ công nhân ngành Than, đến Vùng Mỏ Quảng Ninh mà còn là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi kích cầu du lịch mùa Thu Đông của Quảng Ninh. Sự thành công của “Hạ Long Concert 2025” trước đó và bây giờ là “Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng” đã mở ra một hướng đi mới cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo đúng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, dựa trên nền tảng sáng tạo, bản sắc dân tộc và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế cao.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức thêm các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, để không chỉ mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn cho người dân mà còn tạo động lực kích cầu du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến của các sự kiện quy mô, hoành tráng, mang tầm quốc tế.

Minh Yên