Đen Vâu với "Đi về nhà":

Tối 12/11, tại Quảng trường 30/10 (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Chương trình là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ công nhân mỏ, là khúc hát tự hào về con người Quảng Ninh kiên cường, sáng tạo, nghĩa tình và tiên phong.

Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” với hơn 30 nghìn khán giả tham dự.

Chương trình có sự kết hợp giữa âm nhạc - xiếc - phóng sự và trình diễn hiện đại. Đồng thời, Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng còn quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như: NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Bích Phương, (S)TRONG Trọng Hiếu, Rhyder, Quang Hùng MasterD…

Rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh nắm tay nhau biểu diễn tại concert.

Hòa chung giọng hát với các nghệ sĩ hàng đầu, hơn 30.000 khán giả có mặt tại concert, trong đó có nhiều thế hệ cán bộ công nhân, thợ mỏ đã cùng hòa chung niềm tự hào khi hát vang những ca khúc đã trở thành biểu tượng của vùng Mỏ như: Tôi là người thợ lò, Đảng là mùa xuân người thợ, Đất mỏ anh hùng, Tình ca người thợ mỏ, Em yêu đất mỏ quê em…

Rapper Đen Vâu khiến không khí sôi động với "Mang tiền về cho mẹ", "Đi về nhà".

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng đem đến concert các bài hát nổi tiếng, được công chúng yêu thích như: Mang tiền về cho mẹ, See tình, Đi đu đưa đi, Tôi thật phi thường, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời...

Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh ấn tượng với "See tình".

Đặc biệt, tại concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng, BTC đã kêu gọi khán giả tham gia cùng chia sẻ với những mất mát của đồng bào vùng thiên tai, mưa lũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã ủng hộ hơn 570 triệu đồng, góp một phần nhỏ bé giúp đồng bào các tỉnh thành sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ca sĩ Bích Phương đốt cháy sân khấu với "Đi đu đưa đi".

Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng là concert thứ 2 có quy mô 30.000 khán giả do Quảng Ninh tổ chức chỉ trong vòng nửa tháng qua. Chương trình phát vé miễn phí cho người dân, du khách qua các kênh đăng ký trực tuyến và các công ty du lịch lữ hành qua đó, góp phần kích cầu du lịch dịp cuối năm, phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

(S)TRONG Trọng Hiếu với những màn vũ đạo hấp dẫn.

Ảnh: Phạm Công