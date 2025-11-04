Không khí hào hứng và sôi nổi tại sự kiện Chạy cùng Phở Đệ Nhất

Đường chạy “di sản” - nơi mỗi bước chân đều góp sức lan tỏa di sản Việt

“Đây là sự kiện chạy bộ độc đáo nhất mà tôi từng tham gia. Chạy cùng Phở Đệ Nhất không như những đường chạy thể thao khác mà giống như hành trình kể câu chuyện phở Việt. Tôi vô cùng ấn tượng và tận hưởng không khí di sản tại sự kiện này”, anh Tiến, một runner tham gia sự kiện chia sẻ.

Có thể thấy không khí tưng bừng tại Công viên Thống Nhất sáng ngày 2/11, khi sự kiện “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” trở thành hành trình văn hoá. Có thể bắt gặp hình ảnh “phở” ở khắp nơi trên đường chạy. Là những góc đường mô phỏng gánh phở, là những check point đậm dấu ấn ẩm thực kết nối hai miền với “Phở Bắc - Phở Nam”, là cổng finish với tô phở nghi ngút khói chờ đợi những người về đích.

Người tham gia ấn tượng với ý nghĩa và những hoạt động tại sự kiện

Mỗi bước chạy như đi qua những lát cắt ký ức của gánh phở đầu ngõ, nơi mà việc ăn một bát phở ngon lành sau khi tập thể dục buổi sáng trở thành thói quen gắn bó bền chặt trong nếp sống của người Việt.

Người tham gia không chỉ chạy để tăng cường thể lực mà chạy để giữ, để sống lại và kể tiếp một phần di sản bằng chính nhịp tim của mình.

Hành trình tiếp nối - hai thế hệ, một tinh thần Việt

Hành trình “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” như sôi động hơn với sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc và Nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn.

NSND Xuân Bắc có mặt tại vạch đích để trao huy chương cho những người về đích đầu tiên

Hai nghệ sĩ cùng xuất phát, cùng chạy trên con đường “di sản” phở Việt là hình ảnh đầy cảm hứng về một hành trình tiếp nối giữa hai thế hệ, kế thừa chung một tinh thần Việt, tiếp tục giữ gìn hồn cốt của văn hoá ẩm thực nhưng không ngừng làm mới mình.

Nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn tham gia minigame cùng người hâm mộ tại sự kiện.

Đây cũng chính là nguồn cảm hứng ý nghĩa đánh dấu cột mốc 30 năm Acecook Việt Nam, đồng hành và phát triển cùng văn hoá ẩm thực Việt.

Sáng tạo tiên phong - hoạt động kết hợp thể thao và văn hóa, di sản, ẩm thực

Sự kiện “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” cũng là một sáng tạo đầy táo bạo của Acecook Việt Nam khi đưa món phở - một món ăn quốc hồn quốc tuý - vào một sự kiện thể thao cộng đồng.

Văn hoá không chỉ nằm trong bảo tàng hay lễ hội truyền thống, văn hoá đã - đang và luôn hiện diện trong nhịp sống hiện đại thường ngày. Với tinh thần đó, sự kiện “lần đầu tiên” kết hợp phở và chạy bộ đã mang lại cảm giác thân thuộc và gần gũi khi câu chuyện văn hoá được kể một cách tự nhiên và sống động ngay tại Công viên Thống Nhất. Để từ đó, từng cú sải chân, từng nụ cười, từng khoảng khắc tận hưởng trên đường “Chạy cùng Phở Đệ Nhất” là từng ấy khoảnh khắc lan toả giá trị văn hoá mới mẻ và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Là một sự kiện sáng tạo hiếm hoi của một thương hiệu Việt, Acecook Việt Nam tiên phong mang đến các hoạt động văn hoá trải nghiệm đang được Unesco khuyến khích, tạo ra hình thức trải nghiệm văn hoá hiện đại nhưng vẫn giữ trọn giá trị chiều sâu ý nghĩa văn hoá.

Đường chạy viết tiếp hành trình văn hóa

Sự kiện “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” khép lại với hàng ngàn nụ cười, hàng vạn câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

NSND Xuân Bắc cùng đại diện Acecook Việt Nam trao giải cho người tham dự có thành tích xuất sắc nhất.

“Tôi mong rằng sự kiện sẽ được tổ chức hàng năm để cả gia đình lại có thể cùng tham gia, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa kể cho con cháu nghe về văn hoá phở và cùng góp phần gìn giữ di sản ẩm thực Việt. Để sau này, các con có đi đến đâu cũng ghi nhớ và đưa phở Việt đến với bạn bè thế giới như một biểu tượng văn hóa ẩm thực”, chị Yến, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Đáp lại những kỳ vọng đó, sự kiện “Chạy cùng Phở Đệ Nhất - Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt” mong muốn sẽ trở thành một hoạt động thường niên, lan toả giá trị sống khoẻ, yêu văn hoá và tự hào di sản Việt với những sáng tạo hơn nữa, phù hợp với xu hướng sống hiện đại của người Việt với những trải nghiệm độc đáo; Từ đó viết tiếp hành trình văn hoá đáng mong đợi cho những ai yêu chạy bộ và yêu phở, như một cách tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt và thúc đẩy lối sống vui khoẻ.

Bích Đào