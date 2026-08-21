Tựa như một quyển sách lưu giữ những kết nối đáng trân quý, bộ sưu tập tôn vinh những mối quan hệ, khoảnh khắc và truyền thống mà chúng ta luôn muốn gìn giữ. Với chim Công là điểm nhấn xuyên suốt, từng chi tiết được chăm chút để tôn lên vẻ đẹp bền vững của những điều đáng được trân trọng qua năm tháng.

Bộ sưu tập sang trọng, vượt thời gian

Sắc xanh ngọc hiện đại điểm xuyết ánh vàng gợi nên vẻ rực rỡ của bộ lông chim Công, cùng họa tiết mắt lông đặc trưng được tái hiện bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Tất cả hòa quyện để tạo nên một bộ sưu tập với vẻ đẹp sang trọng và vượt thời gian, biến mỗi hộp quà thành một món quà lưu niệm đáng được gìn giữ ngay cả khi mùa Trăng đã khép lại.

Trung Thu là dịp để trân trọng những mối quan hệ, những dấu mốc và những người đã đồng hành cùng ta trên hành trình cuộc sống. Từ tinh thần ấy, Khổng Tước Ngọc Ký được tạo nên như một lời tri ân tinh tế, mang theo những lời chúc về thịnh vượng, may mắn và viên mãn. Hành trình ấy sẽ dần được hé mở qua từng chương, nơi mỗi mảnh ghép về nguồn cảm hứng và nghệ thuật chế tác cùng nhau kiến tạo nên một món quà xứng đáng được sẻ chia, lưu giữ và trân quý qua thời gian.

Hộp bánh Khổng Tước Ngọc Ký

Khoác lên mình sắc xanh ngọc thời thượng, hộp bánh Trung Thu mang đến một diện mạo nổi bật, hiện đại và đầy cuốn hút. Họa tiết chim công được đan cài tinh tế cùng những cánh hoa, điểm xuyết bằng sắc vàng ánh kim, tạo nên tổng thể hài hòa giữa vẻ đẹp nghệ thuật và tinh thần sang trọng.

Bên trong là 04 bánh trung thu thủ công, mỗi bánh 160 gram, gồm thập cẩm, trà xanh, sen trắng và mè đen. Từ vị thập cẩm đậm đà, trà xanh thanh nhẹ, sen trắng dịu ngọt đến mè đen bùi thơm, mỗi hương vị mang một sắc thái riêng, được chế tác thủ công để giữ trọn nét đặc trưng của những hương vị quen thuộc mùa Trăng.

Đặc biệt, kỹ thuật in nổi được ứng dụng khéo léo trên bề mặt hộp, giúp các họa tiết trở nên sống động hơn dưới ánh sáng, đồng thời mang đến cảm giác tinh xảo khi chạm tay. Sự kết hợp giữa màu sắc, đường nét và hiệu ứng bề mặt không chỉ tôn lên vẻ đẹp thị giác của bộ sưu tập, mà còn biến hộp bánh thành một món quà Trung Thu được chăm chút trong từng chi tiết.

Hoàng Tú