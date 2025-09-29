2. Cách làm bánh Trung thu bằng nồi chiên không dầu

Cách làm nhân bánh nướng thập cẩm

Vì làm tại nhà nên bạn có thể mua sẵn các nguyên liệu làm nhân bánh nướng ở một số tiệm bánh, sau đó về nhà chế biến thêm và nướng bằng nồi chiên không dầu cho tiện lợi mà vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon.

Đầu tiên, bạn luộc chín mỡ heo, thái hạt lựu rồi ướp với đường, để ráo, chờ đến khi thấy mỡ trong là được.

Lạp xưởng cũng làm tương tự, luộc chín, thái hạt lựu. Còn thịt xá xíu thái hạt lựu ngay, không cần chế biến.

Tiếp đến, bạn băm nhuyễn mứt tắc, mứt chanh, mứt gừng và thái nhỏ hạt điều, mứt sen, mứt bí.

Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn đem trộn đều, nêm nếm vừa ăn rồi cho thêm chút bột dẻo để tạo độ kết dính, giúp phần nhân có độ sánh quyện, không rời rạc hay bị khô.

Sau đó, bạn vo nhân bánh thành từng viên tròn cỡ nắm tay trẻ con.

Phần nhân bánh nướng Trung thu được chuẩn bị kỳ công. Ảnh: Bông Thị

Cách làm vỏ bánh nướng thập cẩm

Để làm vỏ bánh, bạn trộn đều dầu ăn với nước đường, đậu phộng giã nhỏ và rượu mai quế lộ. Sau đó cho bột mì đa dụng và bột nổi vào khuấy đều.

Công đoạn này nên đổ bột thành nhiều lần để tránh hiện tượng vón cục, đồng thời không nên khuấy bột quá lâu sẽ khiến bột dai hơn.

Bạn chỉ cần trộn đến khi thấy các nguyên liệu hòa quyện vào nhau là được. Sau đó để bột nghỉ, ủ khoảng 30 phút ở nhiệt độ phòng.

Tiếp tục tạo hỗn hợp nước màu để quết lên bánh. Lấy lòng đỏ trứng, đánh đều tay cùng dầu mè, thêm chút rượu mai quế lộ rồi lược qua rây.

Cách làm bánh nướng đơn giản cho tết Trung thu bằng nồi chiên không dầu

Khi nặn bánh, bạn chú ý cân đối tỉ lệ vỏ và nhân sao cho hợp lý. Thông thường, để làm 1 chiếc bánh nướng 200gr, bạn cần lấy 150gr nguyên liệu nhân và 50gr bột vỏ bánh.

Để làm bánh nướng đạt chất lượng, bạn tham khảo các bước chi tiết dưới đây!

Bước 1: Cán mỏng vỏ bánh, cho nhân vào giữa rồi vo kín lại. Sau đó cho bánh vào khuôn và ấn nhẹ để tạo hình.

Bước 2: Nướng bánh ở mức nhiệt khoảng 180-200 độ C trong 10 phút rồi lấy ra quét một lớp mỏng hỗn hợp tạo màu đã chuẩn bị.

Sau đó cho bánh vào nướng tiếp khoảng 8-10 phút nữa. Bánh nướng sau khi lấy trong lò ra nên để nguội trong vòng 12 tiếng đồng hồ mới ăn hoặc biếu tặng bởi lúc này bánh sẽ có độ bóng và vàng óng đẹp mắt hơn.