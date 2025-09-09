Găng Việt tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước

Nền tảng sản xuất vững chắc

Công ty Cổ phần Găng Việt hiện đang vận hành 3 nhà máy sản xuất hiện đại tại khu vực TP.HCM. Với tổng cộng 35 dây chuyền đôi, tổng sản lượng găng tay đạt 10 tỷ chiếc găng mỗi năm, sản phẩm của Găng Việt đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam mà còn đặt Công ty Cổ phần Găng Việt vào nhóm các nhà sản xuất có năng lực cung ứng lớn trong khu vực.

Những con số biết nói này thể hiện khả năng cung ứng mạnh mẽ của Găng Việt, sẵn sàng đáp ứng những đơn hàng lớn từ các thị trường quốc tế khắt khe nhất. Đây là thành quả của chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ sản xuất tiên tiến, giúp tối ưu hóa quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất.

Chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng

"Tấm hộ chiếu" giúp sản phẩm của Găng Việt tự tin có mặt tại triển lãm chính là chất lượng đã được công nhận trên toàn cầu. Các sản phẩm mang thương hiệu Viet Glove, EZCare, Ecoglove... đã thành công chinh phục hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, và Hàn Quốc.

Găng Việt tham dự triển lãm KIMES 2025 tại Hàn Quốc

Để đạt được thành tựu này, Găng Việt đã đầu tư nghiêm túc để sở hữu hệ thống chứng chỉ chất lượng danh giá, bao gồm: FDA 510(k): Điều kiện bắt buộc để xuất khẩu vào thị trường Mỹ; CE Marking: Tiêu chuẩn lưu hành tại thị trường Châu Âu; ISO 9001, ISO 13485: Các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

Những chứng nhận này là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm "Made in Vietnam", góp phần nâng cao uy tín hàng hóa Việt trên trường quốc tế.

Ông Vũ Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Găng Việt nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Xuất sắc châu Á 2025"

Thành viên thuộc TC Group - bệ phóng cho tầm nhìn lớn

Công ty Cổ phần Găng Việt sở hữu tiềm lực to lớn khi là thành viên của CTCP Tập đoàn Thành Công (TC Group). Đi lên từ lĩnh vực cơ khí, TC Group đã khẳng định vị thế lớn mạnh trong lĩnh vực sản xuất ô tô cũng như các ngành kinh doanh đòi hỏi sự đầu tư bài bản và tiềm lực về công nghệ, công nghiệp.

Trở thành một thành viên trong khối kinh doanh Vật tư y tế của TC Group, Găng Việt nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt công nghệ và công nghiệp kỹ thuật cao. Từ đó, giúp thương hiệu hoàn thiện hơn sản phẩm, đầu tư nâng cấp dây chuyền, chất lượng sản phẩm, phục vụ mục tiêu giữ vững thị phần găng tay dùng một lần tại thị trường Việt Nam.

Song song với đó là đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế để tham gia vào chuỗi cung ứng, kiến tạo thương hiệu chất lượng toàn cầu cho lĩnh vực găng tay dùng một lần của Việt Nam.

Khát vọng kiến tạo ngành công nghiệp găng tay Việt Nam

Là một thành viên của TC Group, Găng Việt không chỉ dừng lại ở mục tiêu kinh doanh mà còn mang trong mình sứ mệnh lớn lao hơn: tiên phong xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất găng tay Việt Nam đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Găng Việt tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược: tự động hóa sản xuất, số hóa quản trị, và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới

Ông Vũ Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Găng Việt, chia sẻ: “Chúng tôi xác định sứ mệnh tiên phong trong việc xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất găng tay Việt Nam đủ sức cạnh tranh, góp phần tạo dựng thương hiệu quốc tế và thúc đẩy hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững cho nền kinh tế đất nước”.

Sự hiện diện của Găng Việt tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước không chỉ là dịp để trưng bày sản phẩm, mà còn là cơ hội để lan tỏa khát vọng về một Việt Nam tự chủ trong sản xuất, vươn lên mạnh mẽ bằng nội lực và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia.

Ngọc Minh