Với Chef Son Jong-won, công nghệ thông minh là chìa khóa để tận hưởng nhiều thời gian hơn cho cuộc sống

Theo Chef Son Jong-won, căn bếp gia đình không chỉ là nơi chế biến món ăn mà còn là không gian nuôi dưỡng sự gắn kết và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên. Trong bối cảnh đó, các thiết bị gia dụng thông minh đang dần trở thành “trợ thủ” giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian và giảm tải công việc, để việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng và nhiều cảm hứng hơn. Góc nhìn này được đầu bếp Son Jong-won đồng cảm khi ông ghé thăm không gian trải nghiệm Another Saigon by LG gần đây.

Từ gian bếp nhà hàng đến bữa cơm gia đình và triết lý nấu nướng hiện đại

Là người điều hành hai nhà hàng đạt sao Michelin, Chef Son Jong-won hiểu rõ rằng chất lượng món ăn được quyết định từ những tiêu chuẩn khắt khe nhất: từ khâu chọn và bảo quản nguyên liệu đến độ chính xác trong từng thao tác chế biến. Với ông, những tiêu chuẩn ấy không chỉ dành riêng cho nhà hàng cao cấp mà hoàn toàn có thể áp dụng trong căn bếp gia đình.

Các giải pháp gia dụng bếp thế hệ mới từ LG giúp việc bảo quản và nấu nướng trở nên thuận tiện hơn mỗi ngày

Đối với Chef Son, bữa cơm nhà mang giá trị cảm xúc đặc biệt, nơi món ăn được tạo nên từ sự chân thành và tình yêu thương dành cho người thân. Đây cũng chính là “điểm khởi đầu” của nhiều đầu bếp trên thế giới, khi niềm đam mê ẩm thực thường bắt nguồn từ những bữa ăn giản dị trong gia đình.

Trong đời sống hiện đại, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đơn giản hóa những công việc lặp lại, giúp người nội trợ có thêm thời gian để tập trung vào hương vị và trải nghiệm nấu nướng. Sự hỗ trợ này không chỉ giảm bớt áp lực mà còn mở ra một cách tiếp cận mới: nấu ăn như một niềm vui thay vì nghĩa vụ.

Công nghệ hỗ trợ hiệu quả cho từng công đoạn chuẩn bị món ăn

Tại không gian Another Saigon by LG, Chef Son đã trực tiếp sử dụng các thiết bị gia dụng hiện đại để trình diễn hai món ăn truyền thống Hàn Quốc theo phong cách fine dining.

Món Yakbap xoài được xử lý bằng lò nướng âm tường LG InstaView, trong đó phần xôi được hấp và lớp bánh tuile được nướng với độ chính xác cao. Trong khi đó, thức uống Sujeonggwa hương sả được phục vụ cùng đá tròn tạo hình nghệ thuật từ tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView.

Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView giữ trọn dinh dưỡng thực phẩm nhờ ngăn kéo linh hoạt đổi nhiệt độ theo từng nguyên liệu

Theo Chef Son, giá trị quan trọng nhất của công nghệ bếp là khả năng kiểm soát chính xác nhiệt độ và thời gian - hai yếu tố quyết định chất lượng món ăn. Lò nướng LG InstaView với công nghệ ProBake Convection giúp phân bổ nhiệt đồng đều, hạn chế điểm nóng cục bộ. Đồng thời, cửa kính InstaView cho phép quan sát bên trong chỉ bằng hai lần gõ nhẹ, giúp giảm thất thoát nhiệt và đảm bảo độ ổn định trong quá trình nấu.

Ở khâu bảo quản, tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView mang đến sự linh hoạt với ngăn chuyển đổi nhiệt độ, cho phép điều chỉnh từ -23°C - 7°C tùy loại thực phẩm. Điều này giúp duy trì độ tươi ngon và tối ưu hóa không gian lưu trữ trong căn bếp gia đình.

Hệ sinh thái nhà bếp kết nối mang lại trải nghiệm tiện nghi

Một bước tiến đáng chú ý của căn bếp hiện đại là khả năng kết nối giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái. Thông qua ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể theo dõi và điều khiển các thiết bị ngay trên điện thoại, giúp việc quản lý gian bếp trở nên linh hoạt hơn ngay cả khi đang làm việc khác.

Tại gian bếp Another Saigon by LG, Chef Son mang đến trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc fine dining từ nguyên liệu Việt Nam. Tại gian bếp Another Saigon by LG, Chef Son mang đến trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc fine dining từ nguyên liệu Việt Nam.

Bên cạnh đó, lò vi sóng LG NeoChef Inverter với công nghệ Smart Inverter giúp rã đông và làm chín thực phẩm đồng đều, giữ trọn dưỡng chất và hương vị tự nhiên. Điều này giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Ở khâu dọn dẹp, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam với hệ thống phun đa chiều và hơi nước nóng giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu, giảm đáng kể công việc sau bữa ăn. Khi những công đoạn nặng nhọc được hỗ trợ, việc nấu nướng trở thành trải nghiệm nhẹ nhàng và mang tính kết nối cao hơn cho cả gia đình.

Công nghệ như một phần của trải nghiệm sống

Theo Chef Son Jong-won, công nghệ gia dụng không nhằm thay thế con người mà đóng vai trò hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi các công việc lặp lại được tối ưu hóa, người nội trợ có thể tập trung nhiều hơn vào sự sáng tạo và cảm xúc trong nấu ăn.

Những cải tiến này đang góp phần định hình một phong cách sống mới - nơi gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian thư giãn và gắn kết.

Người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp các thiết bị gia dụng bếp mới nhất từ LG tại không gian Another Saigon by LG, số 96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP.HCM để cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của căn bếp hiện đại.

Bích Đào