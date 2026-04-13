Để triển khai hoạt động đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 951/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2026 về việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông gồm các số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn 5151, 6789, 9999 và số dịch vụ giải đáp thông tin (toàn quốc) 1559, đồng thời tổ chức đấu giá lại số dịch vụ giải đáp thông tin (toàn quốc) 1515.

Cục Viễn thông cho biết, việc đấu giá này nhằm thu hút đông đảo tổ chức, doanh nghiệp tham gia sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh, sử dụng hiệu quả kho số viễn thông, qua đó xác lập mức giá trúng đấu giá phù hợp và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, bao gồm các số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn như 5151, 6789, 9999 và số dịch vụ giải đáp thông tin toàn quốc 4 chữ số như 1559, 1515.

Giá khởi điểm được công bố ở mức 250 triệu đồng cho mỗi số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn và 1 tỉ đồng cho mỗi số dịch vụ giải đáp thông tin. Mức tiền đặt trước tương ứng là 50 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Giá trúng đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh theo quy định.