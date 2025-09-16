VNPT trúng đấu giá khối băng tần 700 MHz cho mạng 4G và 5G. Ảnh: VNPT

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, chiều 16/9, tại trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH&CN) đã diễn ra thành công phiên đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần B1-B1’ (758 - 768 MHz).

Trước khi bước vào các vòng đấu, đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia - đơn vị điều hành cuộc đấu giá - đã phổ biến chi tiết các quy định pháp luật, quy chế và quy trình, đảm bảo tính minh bạch, đúng luật cho các doanh nghiệp tham gia.

Sau 2 vòng đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần B1-B1’ (758 - 768 MHz) đã được lựa chọn theo đúng quy định.

Các thủ tục pháp lý tiếp theo đang được Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 Quốc gia khẩn trương hoàn tất để trình Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt và công bố chính thức.

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, VNPT đã trúng đấu giá khối băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) với mức giá là 1.995,613 tỷ đồng.

Trước đó, khối băng tần B1-B1' có giá khởi điểm 1.955,6 tỷ đồng. Khối băng tần B2-B2' có giá khởi điểm tương tự là 1.955,6 tỷ đồng. Với khối băng tần B3-B3', cũng có giá khởi điểm 1.955,6 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên đấu giá, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện nhấn mạnh: ”Năm 2024, chúng ta đã thành công trong việc đấu giá và cấp phép triển khai mạng 5G với các băng tần trung (2.6 GHz và 3.7 GHz). Đầu năm 2025, tiếp tục tổ chức đấu giá thành công khối băng tần B2-B2’ (713 - 723 MHz và 768 - 778 MHz). Với hai cuộc đấu giá này, dung lượng băng tần cho IMT đã được nâng lên 94%, từ 340 MHz năm 2020 lên 660 MHz năm 2025, đưa Việt Nam đứng thứ 4/10 trong ASEAN, chỉ sau Singapore, Malaysia và Philippines".

Ông Lê Văn Tuấn cho biết thêm, việc đưa các khối băng tần mới vào sử dụng đã góp phần thay đổi đáng kể vị trí của Việt Nam trên bản đồ di động băng rộng thế giới.

Tính đến tháng 7/2025, tốc độ truy cập Internet di động của Việt Nam đạt 151,69 Mbps, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 18 thế giới và thứ 3 ASEAN (sau Brunei và Singapore).

Đặc biệt, theo báo cáo của Ookla, VinaPhone và Viettel đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu trong 2 quý đầu năm 2025.

"Việc đấu giá thành công băng tần B1-B1’ sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời nâng cao chất lượng phủ sóng trong nhà ở khu vực đô thị. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy bình đẳng số, đưa công nghệ tiên tiến đến với mọi người dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng số quốc gia, tạo đà cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện," Cục trưởng Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20/5/2025, phiên đấu giá lại khối băng tần B2-B2’ (713-723 MHz và 768-778 MHz) được tổ chức với sự tham gia của Viettel và VNPT, Viettel đã trúng đấu giá băng tần “kim cương” này.

Với băng tần này, Viettel là mạng có nhiều lợi thế trong việc phủ sóng so với các đối thủ hiện nay. Điều này, sẽ giúp Viettel có nhiều lợi thế nhất trong việc cạnh tranh với các mạng di động khác, đặc biệt trong cuộc chạy đua phủ sóng 5G.

Trước khi băng tần 700 MHz được đấu giá, băng tần này đã được sử dụng cho dịch vụ truyền hình analog. Tuy nhiên, với việc chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất tại Việt Nam, băng tần này được giải phóng và chuyển giao cho các nhà mạng di động để phục vụ cho các dịch vụ viễn thông.

Trên thế giới, băng tần 700 MHz được sử dụng rộng rãi trong các mạng di động thế hệ 4G và 5G. Đây là một trong những băng tần quan trọng giúp tối ưu hóa tốc độ và độ phủ sóng của các mạng di động thế hệ mới.

Lý do băng tần 700 MHz được ví như băng tần “kim cương” bởi nó có khả năng truyền sóng tốt hơn so với các băng tần cao hơn, giúp tín hiệu mạng có thể đi xa và xuyên qua các vật cản như tường, nhà cao tầng… Điều này giúp các nhà mạng cải thiện được phạm vi phủ sóng, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.