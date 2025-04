Nhiều người có thể không nhận ra mình mắc ung thư tuyến tụy cho đến khi bệnh đã tiến triển nghiêm trọng. Đây là một trong những loại ung thư nguy hiểm bậc nhất khi tỷ lệ sống qua 5 năm chỉ hơn 10%. Căn bệnh này còn bị mệnh danh là “sát thủ thầm lặng” vì triệu chứng thường không xuất hiện cho đến giai đoạn cuối - khi việc điều trị đã trở nên khó khăn.

Mới đây, bác sĩ Mỹ Eric Berg - người có hơn 13 triệu người theo dõi trên YouTube - chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tụy. Ông nhấn mạnh: “Điều đặc biệt ở ung thư tuyến tụy là nhiều khi bạn hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng. Đó là lý do căn bệnh được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Nhưng nếu phát hiện sớm các dấu hiệu, tiên lượng điều trị sẽ tích cực hơn rất nhiều”.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tụy thường xuất hiện âm thầm. Ảnh minh họa: Mdanderson

Tuyến tụy nằm ở phần trên bụng, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa và sản xuất hormone, bao gồm insulin. Theo tờ Surrey Live, mức độ nghiêm trọng của ung thư tuyến tụy phụ thuộc vào vị trí khối u, kích thước, khả năng di căn và sức khỏe của người bệnh.

Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhưng những người trên 65 tuổi, có bệnh nền như viêm tụy mạn tính hoặc tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến tụy sẽ có nguy cơ cao hơn. Các thói quen như hút thuốc, uống rượu, béo phì hoặc chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng nguy cơ.

Một trong những dấu hiệu sớm nhưng rất dễ bị bỏ qua của ung thư tuyến tụy là cảm giác no nhanh bất thường, ngay cả khi bạn chỉ ăn một lượng nhỏ thực phẩm. Bác sĩ Berg lý giải, cảm giác này không đơn thuần chỉ là ăn uống không hợp lý hay đầy bụng thông thường. Khi tuyến tụy - cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tiết enzyme tiêu hóa - bị tổn thương bởi ung thư, quá trình tiêu hóa bị rối loạn, dẫn đến tích tụ khí và dịch trong dạ dày. Điều này khiến bạn có cảm giác đầy bụng, no nhanh, dù chưa thực sự ăn no.

Triệu chứng này thường đi kèm với chán ăn, đầy hơi và đôi khi là buồn nôn nhẹ. Người bệnh có thể dễ nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa nhẹ như ăn không tiêu hoặc nghĩ rằng đó là do ăn uống không điều độ.

Tuy nhiên, nếu cảm giác no sớm này xuất hiện thường xuyên, đặc biệt khi ảnh hưởng đến lượng ăn hằng ngày, gây sút cân không rõ nguyên nhân thì đây là dấu hiệu nghiêm trọng. Tình trạng đó có thể phản ánh sự viêm nhiễm hoặc khối u chèn ép trong vùng bụng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của dạ dày và tụy.

Trong trường hợp nghi ngờ, bạn nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra kỹ lưỡng. Việc chẩn đoán sớm giúp phát hiện ung thư tuyến tụy ở giai đoạn đầu - vốn cực kỳ hiếm - từ đó tăng khả năng điều trị thành công và kéo dài thời gian sống.

Các dấu hiệu khác của ung thư tuyến tụy gồm đau bụng âm ỉ kéo dài; vàng da và mắt; tiêu chảy mạn tính; bệnh tiểu đường; sụt cân không rõ nguyên nhân; mệt mỏi kéo dài.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lưu ý rằng các triệu chứng kể trên có thể do các bệnh lý thông thường như hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, nếu chúng trở nên nghiêm trọng hơn, hãy đi khám càng sớm càng tốt.