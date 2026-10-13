Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “Cấm đi ngược chiều” được ký hiệu là P.102.

Về đặc điểm nhận diện: biển cấm đi ngược chiều có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa.

Biển báo cấm đi ngược chiều được đặt ở đầu các tuyến đường một chiều nên còn có thể hiểu là biển báo đường một chiều.