1. Đâu là biển báo 'Cấm đi ngược chiều'?
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Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo “Cấm đi ngược chiều” được ký hiệu là P.102.
Về đặc điểm nhận diện: biển cấm đi ngược chiều có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa.
Biển báo cấm đi ngược chiều được đặt ở đầu các tuyến đường một chiều nên còn có thể hiểu là biển báo đường một chiều.
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biển báo giao thông
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