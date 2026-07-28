Mái nhà xưởng dần phủ kín điện mặt trời

Dẫn đoàn lên tham quan hệ thống điện mặt trời mái nhà, ông Phạm Xuân Giỏi, Chủ quản điện của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long (Khu công nghiệp Hải Yên, Quảng Ninh) giới thiệu dự án điện mặt trời mái nhà được triển khai từ tháng 9 năm ngoái. Đến nay, hàng nghìn tấm pin mặt trời đã phủ kín mái của 5 nhà xưởng.

Ngân Long là doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi dệt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, với hơn 2.000 lao động. Nhiều đối tác quốc tế thường xuyên cử đoàn đến kiểm tra nhà máy, đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng năng lượng, hiệu quả tiết kiệm điện và các giải pháp giảm phát thải.

Ông Giỏi cho biết, điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí điện mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Vì vậy, công ty đã đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất gần 20 MW.

Các mái nhà xưởng của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long được phủ kín bởi điện mặt trời. Ảnh: TA

Trước khi lắp điện mặt trời, chi phí tiền điện của công ty này dao động khoảng 40-60 tỷ đồng mỗi tháng. Khi đưa vào vận hành, hệ thống điện mặt trời đáp ứng khoảng 8-10% tổng nhu cầu điện của nhà máy, giúp tiết kiệm bình quân 5-6 tỷ đồng/tháng. Thậm chí, những tháng có điều kiện thời tiết thuận lợi, khoản tiền tiết kiệm lên tới 6-7 tỷ đồng.

Thời gian tới, công ty dự kiến tiếp tục khảo sát tiềm năng lắp đặt điện mặt trời trên mái các nhà kho và khu ký túc xá. Tuy nhiên, quy mô mở rộng cụ thể còn phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của hệ thống điện và việc thống nhất với đơn vị điện lực, ông Giỏi cho hay.

Tương tự, tại Khu công nghiệp Hải Hà (Quảng Ninh), hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng được lắp đặt trên 4 mái nhà xưởng và 2 mái nhà kho của Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Ngân Hà.

Ông Cà Văn Cường, Chủ quản điện của Công ty Ngân Hà, chia sẻ, hệ thống điện mặt trời của công ty hiện có công suất 20,47 MW. Nhờ vậy, mỗi tháng doanh nghiệp tiết kiệm được từ 5,6-6,3 tỷ đồng tiền điện.

“Dù có điện mặt trời mái nhà, công ty vẫn phải chi ra từ 75-84 tỷ đồng/tháng để mua điện từ lưới mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất”, ông nói. Vì vậy, doanh nghiệp đang có kế hoạch lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà ở các nhà xưởng còn lại.

Ông Cường giới thiệu về hệ thống điện mặt trời mái nhà của công ty. Ảnh: TA

Đại diện Khu công nghiệp Hải Hà cho rằng nhu cầu đầu tư điện mặt trời mái nhà không chỉ nhằm tiết giảm chi phí điện, mà còn đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng quốc tế. Phần lớn doanh nghiệp trong khu công nghiệp là nhà cung ứng cho các đối tác tại châu Âu và Bắc Mỹ - những thị trường đang siết chặt các tiêu chí về phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

Theo đó, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất mà cả chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án năng lượng xanh nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hộ gia đình cũng tăng tốc lắp đặt

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 550 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, trong đó riêng khu vực Hải Hà tính đến cuối tháng 6/2026 đã có 139 khách hàng lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành.

Ông Đồng Tiến Dũng, đại diện Điện lực Hải Hà (Công ty Điện lực Quảng Ninh) cho hay thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, tuyên truyền và tư vấn cho người dân, trường học, trung tâm y tế về việc lắp điện mặt trời mái nhà.

Nhấn mạnh điện mặt trời mái nhà đang phát huy hiệu quả khá tốt, theo ông Dũng, hộ gia đình sử dụng khoảng 800-1.200 kWh/tháng, thời gian hoàn vốn ước khoảng 5-5,5 năm. Những hộ có nhu cầu sử dụng điện lớn hơn, đặc biệt sử dụng nhiều điện vào ban ngày thì có thể thu hồi vốn nhanh hơn.

Phần lớn các hộ gia đình lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 6-12 kWp, đi kèm bộ lưu trữ khoảng 16-20 kWh. Còn các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh lại lựa chọn hệ thống từ 30-45 kWp, thậm chí khoảng 50 kWp.

Không chỉ doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh chủ trương đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở các trường học công lập, trụ sở công... Ảnh: TA

UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trương sớm triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục khảo sát để lập kế hoạch lắp đặt tại các trụ sở công của các cơ quan thuộc tỉnh cũng như các cơ sở y tế, phấn đấu thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thực tế cho thấy, từ các hộ gia đình đến doanh nghiệp, điện mặt trời mái nhà dần trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng sử dụng điện nhờ tiết giảm chi phí, chủ động nguồn điện và góp phần sử dụng năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Tuy nhiên, đại diện Điện lực Móng Cái lưu ý hiệu quả đầu tư điện mặt trời mái nhà khác nhau giữa các địa phương và từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, khu vực miền Bắc có tính mùa vụ rõ rệt khi sản lượng điện mặt trời vào mùa đông thấp hơn đáng kể so với mùa hè. Vì vậy, trước khi đầu tư, khách hàng cần tính toán kỹ nhu cầu sử dụng điện, khả năng tiêu thụ tại chỗ cũng như hiệu quả tài chính trong suốt vòng đời của dự án.

Về lâu dài, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) được kỳ vọng sẽ nâng cao tỷ lệ sử dụng điện tại chỗ, giảm lượng điện phát ngược lên lưới và cho phép dịch chuyển điện năng giữa các khung giờ sử dụng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư BESS hiện vẫn ở mức cao nên chưa phù hợp với tất cả khách hàng.