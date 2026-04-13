Ngày 10/04/2026, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã tổ chức Lễ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”, có chức năng bảo vệ linh hoạt, đầu tư tối đa.

Đây là dòng sản phẩm thế hệ mới của FWD Việt Nam, tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, đáp ứng trọn vẹn hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.

FWD Việt Nam đã dành một không gian trao đổi cởi mở về chủ đề “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” không chỉ giúp làm rõ bối cảnh thị trường mà còn góp phần lý giải triết lý đứng sau sự ra đời của sản phẩm “FWD Đầu tư đón đầu”

Trong khuôn khổ sự kiện, FWD đã tổ chức Diễn đàn trao đổi “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” với sự tham gia của ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bà Dương Kim Anh - Giám đốc Khối đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, và ông Đậu Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam.

Cả 3 diễn giả đều thống nhất rằng trong một kế hoạch tài chính dài hạn của các cá nhân và gia đình, yếu tố bảo vệ cần được đặt ở vị trí nền tảng. Khách hàng phải đảm bảo được việc bảo vệ trước, sau đó mới nghĩ đến câu chuyện đầu tư, tích lũy và gia tăng tài sản. Đặc biệt, tư vấn đúng và đủ để khách hàng hiểu rõ nhu cầu của mình là điểm then chốt để doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung xây dựng niềm tin với khách hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, nhấn mạnh đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi kế hoạch tài chính đó được đặt trên một nền tảng vững chắc

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam cho biết: “Năm 2026 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm FWD hoạt động tại Việt Nam. Việc ra mắt “FWD Đầu tư đón đầu” thể hiện định hướng nhất quán của chúng tôi trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng. Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ, và sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”.

Đông đảo khách mời tham gia Lễ giới thiệu “FWD Đầu tư đón đầu”

Sản phẩm "FWD Đầu tư đón đầu" được đánh giá có 4 ưu điểm nổi bật. Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ, được thưởng định kỳ từ năm thứ 3, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư thông qua 7 quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư hàng đầu đến từ VCBF và SSIAM, đồng thời đón đầu xu hướng đầu tư với Quỹ Vươn Mình - quỹ đầu tư mới được VCBF quản lý với chiến lược đầu tư bền vững vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam.

Ban lãnh đạo FWD Việt Nam và các diễn giả cùng chia sẻ triết lý về bảo vệ và đầu tư đứng sau sự ra đời của sản phẩm “FWD Đầu tư đón đầu”

Ngoài việc đưa ra thị trường một sản phẩm cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu bảo vệ và đầu tư tăng trưởng tài sản, FWD Việt Nam cũng tập trung vào cải tiến trải nghiệm và gắn kết khách hàng để đảm bảo khách hàng luôn được quan tâm, chăm sóc kịp thời và được cung cấp thông tin quan trọng cần thiết đúng lúc.

Cụ thể, công ty có ứng dụng khách hàng với thiết kế dễ sử dụng, các thông tin quan trọng được cập nhật rõ ràng, thường xuyên, và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về giá trị bảo vệ và đầu tư tích lũy để có những quyết định thay đổi phù hợp.

“Hộp phân tích nhu cầu” của FWD Việt Nam tại Lễ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”

Song song đó, FWD cũng chú trọng đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính một cách bài bản, theo các tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng ở các thị trường phát triển, đó là phương pháp tư vấn theo nhu cầu thực tế, với hai công cụ là “Hộp phân tích nhu cầu” và “Vòng quay sản phẩm phù hợp”.

Đây là một phương pháp giúp cho đội ngũ tư vấn tài chính tuân theo quy trình bán hàng đúng và đủ, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể từ nhu cầu thực tế của khách hàng, giúp họ chủ động tìm hiểu và chọn lựa đúng nhu cầu bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình trước, sau đó đến việc hiểu rõ khẩu vị rủi ro, và kỳ vọng lợi suất để chọn lựa quỹ đầu tư phù hợp trong dài hạn.

Minh Trung