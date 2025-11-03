Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết bà chưa từng mua bảo hiểm, song đã mượn một số hợp đồng bảo hiểm về nghiên cứu, bởi bà nghe cử tri phản ánh rất nhiều về tình trạng “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó”.

Theo bà, nhiều người thậm chí nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải: Luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng có hưởng, hưởng phải chính đáng và dễ dàng. Ảnh: Quang Khánh

“Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu về pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng có hưởng, hưởng phải chính đáng và dễ dàng”, bà Hải nêu quan điểm.

Bà Hải cho rằng cần mẫu hợp đồng bảo hiểm chung đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mẫu này phải công khai và yêu cầu tất cả hãng bảo hiểm phải tuân thủ.

Đại biểu phân tích, ví dụ hợp đồng 100 trang thì phải có 40-50 trang có tiêu chuẩn chung, chỉ khác nhau về đối tượng, mức đóng. Theo bà, quy định như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro để khi có tranh chấp xảy ra không cần bàn phần chung, chỉ cần bàn phần liên quan từng đối tượng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) cũng nêu những bất cập liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà cho biết có mượn một số hợp đồng bảo hiểm của các hãng khác nhau về nghiên cứu nhưng với người có kinh nghiệm làm luật, các hợp đồng đó vẫn “thực sự khó hiểu”.

Bà cho hay, mỗi hợp đồng bảo hiểm dài mấy chục trang với nhiều từ ngữ chuyên ngành về tài chính, bảo hiểm. Vì khó hiểu, người mua bảo hiểm thường ủy thác niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên, nhiều khi là bạn bè, người quen của mình.

Đại biểu đề nghị khi sửa luật, cần quan tâm thêm những quy định liên quan nội dung trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong đó, ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối, cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của hợp đồng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Quang Khánh

Từ quy định có tính nguyên tắc, theo bà Thủy, có thể giao Bộ Tài chính quy định chi tiết để thiết kế những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào đó chấp hành, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Với các đại lý và tư vấn viên, đại biểu cho biết có những người tư vấn không cụ thể, khách hàng chưa hiểu, khi xảy ra tranh chấp, phần thua thiệt thường thuộc về phía khách hàng.

Cũng phát biểu về quản lý đại lý bảo hiểm, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa) thống nhất với quy định cá nhân không được cùng lúc làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Để khắc phục thực trạng cá nhân đại lý có hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin sai lệch, gây thiệt hại cho khách hàng, đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định về việc ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi trên.

Quy định hợp đồng mẫu sẽ làm giảm sự linh hoạt của các công ty

Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết đây là một loại bảo hiểm kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép.

Theo ông, trong Luật Kinh doanh bảo hiểm đã có một điều dành cho hợp đồng. Những nội dung cơ bản của các hợp đồng kinh tế được thiết kế khi được cấp phép, ví dụ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm liên quan đến nhân thọ do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thẩm tra.

Phó Thủ tướng cũng giải thích nếu quy định hợp đồng mẫu sẽ làm giảm sự linh hoạt của các công ty, đặc biệt các công ty nước ngoài.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việc sửa luật phải chắc chắn và thận trọng với mục tiêu tối thượng là đảm bảo minh bạch... Ảnh: Quang Khánh

Về việc rút tiền nhanh hay chậm, ông chia sẻ từng tham gia bảo hiểm và đăng ký là rút được ngay, khi hết hạn các công ty phải trả tiền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc sửa luật phải chắc chắn và thận trọng với mục tiêu tối thượng là đảm bảo minh bạch, tránh lừa đảo hay trục lợi và phải bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.