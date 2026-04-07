“Đầu tư thì không khó. Khó là giữ được đủ lâu”

Một nhà đầu tư chia sẻ như vậy khi nhìn lại hành trình đầu tư của mình. Chị đã từng thử nhiều kênh, từ gửi tiết kiệm, mua vàng đến chứng khoán và không thiếu những giai đoạn đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, mỗi khi thị trường biến động, chị lại thay đổi quyết định: rút ra, chuyển kênh hoặc dừng lại giữa chừng.

Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở việc có đầu tư hay không, mà ở khả năng duy trì kỷ luật trong thời gian đủ dài.

Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang kéo theo xu hướng ngày càng nhiều người tham gia vào các hoạt động đầu tư. Khi thu nhập nâng cao, cơ hội tiếp cận các kênh tài chính trở nên đa dạng hơn, từ tiền gửi, vàng, bất động sản đến chứng khoán. Theo thông tin từ Dragon Capital trong một hội nghị đầu tư ngày 26/1, hơn 90% nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc duy trì mức lợi nhuận ổn định.

Không ít nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận ổn định. Nguồn: Shutterstocks

Tại các thị trường phát triển như Mỹ, dữ liệu dài hạn cho thấy nếu kéo dài thời gian đầu tư lên 15-20 năm, lợi nhuận bình quân có xu hướng duy trì ở mức tích cực, bất chấp những biến động mạnh trong ngắn hạn.

Nếu nhìn trong khoảng 15-20 năm, VN-Index dù trải qua nhiều chu kỳ biến động vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn, với mức tăng trưởng bình quân dao động từ cuối một chữ số đến hai chữ số mỗi năm. Điều này phản ánh vai trò của thời gian trong việc tích lũy giá trị đầu tư. Nhiều nhà đầu tư không thất bại vì lựa chọn sai, mà vì không duy trì được khoản đầu tư đủ lâu.

Bài toán phân bổ tài sản

Để tìm kiếm một kênh “tốt nhất”, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận việc đầu tư như một bài toán phân bổ tài sản. Trong đó, bảo hiểm đầu tư thường chiếm một tỷ trọng nhất định, khoảng 5-20% trong danh mục tài sản, bên cạnh các kênh như chứng khoán, vàng hay bất động sản, nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định. Không có kênh đầu tư nào phù hợp cho mọi mục tiêu. Giá trị nằm ở cách kết hợp các kênh với nhau.

Chứng khoán phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Vàng đóng vai trò phòng thủ. Bất động sản hỗ trợ tích lũy tài sản dài hạn. Các giải pháp bảo hiểm như sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý của Manulife được thiết kế cho một vai trò cụ thể hơn, đó là bảo vệ kết hợp với đầu tư dài hạn và có thể được tối ưu trong một danh mục - nơi yếu tố kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Giải pháp này không nhằm thay thế các kênh đầu tư khác mà giúp đa dạng hóa các kênh đầu tư, đóng vai trò bổ sung cho phần tích lũy dài hạn.

Xanh Phú Quý - đóng phí ngắn, linh hoạt phí đóng thêm theo nhu cầu đầu tư

Xanh Phú Quý là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới của Manulife Việt Nam. Sản phẩm được thiết kế với thời gian lựa chọn đóng phí ngắn, chỉ từ 5 năm, cùng cơ chế phí và thưởng được điều chỉnh theo hướng tối ưu cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép linh hoạt phí đóng thêm theo nhu cầu đầu tư.

Thay vì yêu cầu thời gian đóng phí kéo dài, cấu trúc của Xanh Phú Quý cho phép khách hàng lựa chọn đóng phí trong thời gian ngắn, chỉ từ 5 năm, giúp tối ưu dòng tiền trong giai đoạn đầu nhưng vẫn giữ được định hướng dài hạn.

Một trong những điểm nổi bật của Xanh Phú Quý là cho phép khách hàng chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho thế hệ tiếp theo

Chi phí ban đầu cũng được thiết kế ở mức thấp để phần phí còn lại được phân bổ nhiều hơn vào quỹ liên kết đơn vị mà khách hàng lựa chọn ngay từ những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, khách hàng có thể nhận Thưởng Tri ân nếu duy trì hợp đồng trong thời gian quy định.

Cấu trúc sản phẩm quan trọng, nhưng năng lực quản lý quỹ cũng đóng vai trò không kém. Hiệu quả đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của các quỹ liên kết đơn vị. Các quỹ này được quản lý bài bản, chuyên nghiệp bởi Manulife Investment Management (Việt Nam) - công ty hiện đang quản lý khoảng 150.000 tỷ đồng tài sản. Nếu nhìn trong khung thời gian dài 15-20 năm, các Quỹ Tăng trưởng do đơn vị này quản lý cho thấy khả năng duy trì hiệu quả đầu tư tích cực, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với thị trường chung trong cùng kỳ.

Lợi nhuận không nhất thiết phải được tối ưu trong ngắn hạn. Việc có một phần tài sản được duy trì ổn định, không phụ thuộc vào biến động thị trường hàng ngày, cũng đóng vai trò quan trọng trong một danh mục đầu tư. Câu hỏi với các nhà đầu tư không còn là lựa chọn đúng thời điểm, mà là liệu khoản tiền đó có thể được duy trì đủ lâu, đủ kỷ luật để thực sự tạo ra giá trị theo thời gian hay không.

Bảo Quốc