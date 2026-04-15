Sau khi được thành lập, xã Long Hẹ (Sơn La) xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp then chốt, gắn chặt với phát triển kinh tế nông nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức lại sản xuất, địa phương đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông như mở rộng vùng phủ sóng Internet, nâng cao chất lượng mạng di động đến các bản vùng cao, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời. Theo đó, khoảng cách thông tin từng bước được thu hẹp, người dân không còn bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển.

Khoảng cách thông tin từng bước được thu hẹp, người dân không bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển.

Trên nền tảng hạ tầng thông tin được cải thiện, xã Long Hẹ đẩy mạnh liên kết giữa các hợp tác xã và hộ chăn nuôi, qua đó hình thành các kênh chia sẻ thông tin hiệu quả. Người dân không chỉ mở rộng quy mô đàn mà còn được cập nhật thường xuyên về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và nhu cầu thị trường. Mô hình nuôi gà đen bán chăn thả phù hợp với điều kiện vùng cao tiếp tục được duy trì, nhưng điểm khác biệt là người dân đã chủ động hơn nhờ tiếp cận thông tin đa chiều từ các lớp tập huấn, từ mạng Internet và từ chính các hợp tác xã.

Xã Long Hẹ còn chú trọng cung cấp thông tin thị trường và kỹ năng tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các nền tảng số, điện thoại thông minh và các kênh truyền thông cơ sở, người dân dần nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn sản phẩm và yêu cầu của thị trường. Việc vận động tham gia hợp tác xã không chỉ giúp liên kết sản xuất mà còn tạo “đầu mối thông tin”, nơi các hộ được cập nhật giá cả, nhu cầu tiêu thụ và định hướng sản xuất phù hợp.

Song song với đó, địa phương phối hợp với các sở, ngành tăng cường quảng bá sản phẩm gà đen và các sản phẩm chế biến như trứng, “Ruốc gà đen” OCOP 3 sao tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, đồng thời từng bước đưa sản phẩm lên các kênh giới thiệu trực tuyến.

Nhờ được tiếp cận thông tin thị trường rộng mở, người dân Long Hẹ không chỉ sản xuất tốt mà còn nâng cao khả năng tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện toàn xã có 3 hợp tác xã liên kết với 50 hộ dân nuôi gà, quy mô 10.000-12.000 con/năm, thu nhập bình quân đạt 70-100 triệu đồng/hộ/năm.

Tại Hợp tác xã nông nghiệp sinh thái E-Farm, bản Nà Hem, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kết nối tiêu thụ sản phẩm bước đầu mang lại hiệu quả. Nhờ có Internet và các kênh liên lạc trực tuyến, hợp tác xã thường xuyên cập nhật cho các hộ liên kết về tiêu chuẩn VietGAP, kỹ thuật chăm sóc, cũng như thông tin thị trường. Điều này giúp các hộ chủ động điều chỉnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Để phát triển bền vững, xã Long Hẹ tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Các tổ chức hội, đoàn thể được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet để tìm kiếm thông tin, học hỏi kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh cung cấp thông tin qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh truyền thông cộng đồng, bảo đảm thông tin đến được với mọi người dân.

Song song đó, xã chú trọng công tác truyền thông giảm nghèo thông tin theo hướng đa dạng, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến chính sách mà còn tập trung hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc và sử dụng thông tin hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng, lớp tập huấn và các nhóm trao đổi trên nền tảng số, các thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường, mô hình sản xuất hiệu quả được truyền tải thường xuyên, dễ hiểu, sát thực tiễn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cơ sở, hội đoàn thể và các “hạt nhân thông tin” tại bản đóng vai trò cầu nối, giúp người dân từng bước thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin thụ động sang chủ động học hỏi và ứng dụng.

Việc kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng viễn thông và nâng cao năng lực tiếp cận thông tin đã tạo nền tảng quan trọng giúp xã Long Hẹ giảm nghèo thông tin một cách bền vững. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao thu nhập mà còn chủ động hơn trong sản xuất, từng bước thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và phát triển lâu dài.