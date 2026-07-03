Theo kế hoạch vừa được UBND TPHCM ban hành, hoạt động được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Sài Gòn, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Chương trình mở đầu bằng lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Huế

Việc tìm kiếm, quy tập nhằm tri ân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời hưởng ứng đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn thành phố.

Chương trình sẽ bắt đầu bằng lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong công viên. Sau đó, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập được tổ chức tại khu vực trước Nhà truyền thống Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

UBND TPHCM yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện theo phương châm "chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ", bảo đảm an toàn tuyệt đối và tuân thủ quy trình chuyên môn.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì triển khai kế hoạch; khảo sát, xác định vị trí tìm kiếm; tham mưu thành lập Ban Chỉ huy điều hành và các tổ công tác chuyên trách. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức khai quật theo đúng quy trình.

Công an TPHCM xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình, bảo vệ các đoàn đại biểu, điều tiết giao thông và bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công tác khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra hồi giữa tháng 6. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở Y tế TPHCM chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình lấy mẫu hài cốt; tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định, đồng thời bố trí tổ y tế lưu động tại hiện trường.

Trong khi đó, UBND phường Hòa Hưng phối hợp bàn giao mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tổ chức buổi lễ, tuyên truyền, vận động người dân và các tổ chức liên quan tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị, kiểm tra và tổng duyệt trước ngày 6/7 để tổ chức lễ triển khai theo đúng tiến độ.