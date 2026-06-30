Suốt hơn 3 tháng qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và điều kiện tìm kiếm nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai vẫn miệt mài bám địa bàn hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Campuchia) để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Từng vị trí được rà soát kỹ lưỡng, từng dấu vết, di vật được kiểm tra tỉ mỉ với mong muốn không bỏ sót bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia.

Đến ngày 28/6, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc 62 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom. Sau khi hoàn tất công tác quy tập, các hài cốt được quàn tại Nhà lưu cốt tỉnh Kratie để chuẩn bị làm lễ hồi hương về Việt Nam.

Trước khi kết thúc đợt công tác, Đội K72 cùng lực lượng chức năng Campuchia tổ chức lễ cúng cơm, cầu siêu, tiễn đưa anh linh các liệt sĩ về Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Thượng tá Vũ Văn Thọ (áo xanh, giữa), Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, cho biết đơn vị xuất quân sang Campuchia từ ngày 26/3 để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom.

Theo Thượng tá Thọ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Quân khu 7 và TP Đồng Nai.

Bên cạnh đó, lực lượng Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom cùng chính quyền, người dân địa phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngày 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ đón Đội K72 cùng 62 hài cốt liệt sĩ hồi hương về nước, khép lại nhiệm vụ giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 (áo trắng), biểu dương những nỗ lực của Đội K72 sau 105 ngày làm nhiệm vụ tại Campuchia, vượt qua nhiều khó khăn để quy tập và đưa 62 hài cốt liệt sĩ về nước.

Theo bà Hoàng, kết quả này thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bà đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập theo phương châm “còn thông tin, còn tìm kiếm”, đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trở về với đất mẹ.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, bày tỏ sự tri ân đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 sau hơn 3 tháng làm nhiệm vụ tại Campuchia.

Sau lễ đón, đoàn đưa 62 hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm) để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nghi thức trang trọng, thành kính.