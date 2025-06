Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 8/2023, Haval H6 HEV ban đầu được niêm yết ở mức 1,096 tỷ đồng, nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng ế ẩm do định giá quá cao so với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C. Dù phía nhà phân phối đã nhiều lần giảm giá để kích cầu, mẫu xe này vẫn không cải thiện được doanh số và rơi vào tình trạng tồn kho kéo dài.

Haval H6 HEV đang là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nếu người dùng chấp nhận mua xe VIN 2023. Ảnh: Ngô Minh

Hiện tại, các đại lý đang chào bán mẫu xe hybrid này nhưng chỉ đời xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023) với mức giá 790 triệu đồng, giảm gần 200 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ các nhân viên bán hàng, trong tháng 6/2025, khách mua xe có thể hưởng ưu đãi sâu hơn nữa, đưa giá thực tế xuống còn 740 triệu đồng nhờ kết hợp chương trình hỗ trợ từ hãng và đại lý.

Nếu so với giá công bố, mức giảm này lên tới 246 triệu đồng. Còn tính từ mức giá thời điểm ra mắt, mức giảm đã chạm ngưỡng 356 triệu đồng, tương đương gần 1/3 giá trị xe.

Với mức giá này, Haval H6 HEV không chỉ tiếp cận giá khởi điểm của những mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng), Ford Territory (từ 759 triệu đồng), mà còn tương đương với các bản cao cấp của SUV hạng B như Mazda CX-30 2.0L Premium (739 triệu đồng), Kia Seltos 1.5L Premium (749 triệu đồng) hay Honda HR-V L (750 triệu đồng).

Haval H6 HEV là mẫu xe hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được kỳ vọng tạo đột phá tại phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế hiện đại và danh sách công nghệ phong phú. Tuy nhiên, rào cản lớn về giá bán cao, nguồn gốc thương hiệu Trung Quốc còn xa lạ, cùng với tâm lý e dè của người dùng Việt đối với xe hybrid không phải của Nhật Bản đã khiến mẫu xe này khó tìm được chỗ đứng.

Thêm vào đó, thời điểm Haval H6 HEV xuất hiện lại trùng hợp với giai đoạn thị trường ô tô Việt Nam trầm lắng, khi các đối thủ đồng loạt giảm giá mạnh để cạnh tranh. Người tiêu dùng trong phân khúc xe hybrid cũng thường có xu hướng chọn những cái tên đã khẳng định được độ tin cậy như Toyota Corolla Cross hybrid hoặc Honda CR-V hybrid

Cuối cùng, hệ thống đại lý còn mỏng, hậu mãi chưa toàn diện, cộng với việc xe liên tục "sập giá" khiến nhiều người lo ngại giá sẽ còn giảm tiếp, tâm lý chờ "bắt đáy" khiến tình trạng ế ẩm càng trầm trọng hơn.

