Đoàn công tác đến tìm hiểu về kế hoạch phòng chống lao tại Việt Nam, cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý thông tin người bệnh lao, cũng như các hoạt động hỗ trợ tài chính và an sinh xã hội cho người mắc lao. Đoàn đã gặp gỡ lãnh đạo Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) và cán bộ bệnh viện.

Nội dung chính của buổi làm việc xoay quanh hoạt động số hóa quy trình hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB), một hợp phần cốt lõi trong mục tiêu tăng cường hạ tầng số y tế của sáng kiến Tái định hình Dịch vụ chăm sóc bệnh Lao (Re-imagining TB Care - RTC). Sáng kiến này do tổ chức Friends for International Tuberculosis Relief (FIT) triển khai với sự hỗ trợ của Stop TB Partnership và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Quỹ Hỗ trợ Người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB), trực thuộc CTCLQG, là một quỹ phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2018 theo Quyết định số 380/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Quỹ hiện hoạt động tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, hỗ trợ người bệnh lao có hoàn cảnh khó khăn thông qua trợ cấp tiền mặt và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, PASTB đã hỗ trợ gần 13.400 người mắc lao, với số tiền là khoảng 12,6 tỉ đồng.

TS. BSCC. TTƯT. Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết: “Trong bối cảnh triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, nhu cầu số hóa và liên thông dữ liệu y tế càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, hoạt động tìm kiếm chủ động của CTCLQG đã khám sàng lọc khoảng 3,5 triệu người mỗi năm. Để hướng tới mục tiêu sàng lọc khoảng 50 triệu người/năm trong giai đoạn tới, việc ứng dụng chẩn đoán có sự hỗ trợ của máy tính (CAD), kết nối các nền tảng dữ liệu và tăng cường các công cụ số hỗ trợ quản lý người bệnh, như nền tảng số PASTB, sẽ đóng vai trò then chốt trong nâng cao năng lực phát hiện sớm và chăm sóc bệnh lao tại Việt Nam.”

Một công cụ thiết thực với hướng tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm

Nền tảng số PASTB giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký hỗ trợ tài chính, rút ngắn thời gian xử lý. Hệ thống đã xử lý hàng trăm hồ sơ hỗ trợ và được thiết kế để tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh lao quốc gia hiện có của Việt Nam. Stop TB Partnership cung cấp định hướng kỹ thuật về y tế số và các mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, trong khi Viện Karolinska đóng góp chuyên môn về khoa học triển khai, dựa trên mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với FIT từ năm 2017.

Ông Andrew Cross, Quản lý cấp cao phụ trách Sáng kiến Chiến lược của Stop TB Partnership, chia sẻ: “Việc số hóa hệ thống PASTB giúp người bệnh lao tiếp cận hỗ trợ tài chính và xã hội nhanh hơn, từ đó có thể bắt đầu và duy trì điều trị hiệu quả. Đó chính là mục tiêu của sáng kiến RTC: ứng dụng những công cụ số thiết thực phục vụ người bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc. Chúng tôi xây dựng hệ thống này cùng với CTCLQG và các đối tác trong nước, để sẵn sàng mở rộng quy mô trong tương lai, kể cả ngoài lĩnh vực lao.”

GS. Kristi Sidney Annerstedt từ Viện Karolinska cho biết thêm: “Quá trình hợp tác lâu dài với FIT và CTCLQG cho chúng tôi thấy rằng nghiên cứu cần phục vụ các nhu cầu thực tế. Nền tảng PASTB là kết quả trực tiếp của cam kết chung đó.”

Tích hợp hỗ trợ tài chính vào hệ thống quốc gia

Trong buổi làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đại diện CTCLQG đã trình bày tổng quan về kiến trúc hệ thống thông tin bệnh lao ở Việt Nam và thảo luận về khả năng mở rộng triển khai nền tảng PASTB tại nhiều tỉnh, thành khác. Các bên cũng trao đổi về những khoảng trống trong bảo trợ xã hội, đặc biệt đối với người bệnh lao chưa có bảo hiểm y tế, cũng như tầm quan trọng của việc tích hợp hỗ trợ tài chính vào các dịch vụ điều trị lao thường quy.

Ông Tạ Hồng Sơn, cán bộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao, nhận định: “Kể từ khi triển khai hệ thống trực tuyến PASTB.vn, các hoạt động hỗ trợ đã trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Đồng thời, hồ sơ người bệnh cũng được sắp xếp hệ thống hơn, phục vụ tốt hơn cho việc theo dõi và quản lý quy trình hỗ trợ.”

(Nguồn: Bệnh viện Phổi Trung ương)



