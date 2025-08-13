Trung tâm Chuyển đổi số Bộ VH-TT&DL cùng Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chiều nay (13/8) đã phát động cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025.

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục, lên tới hơn 12 triệu lượt, phục vụ khoảng 93 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu khoảng 616 nghìn tỷ đồng.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ VH-TT&DL, cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa cao là yếu tố then chốt.

Theo ban tổ chức, qua cuộc thi, hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ được lan tỏa nhanh chóng, trực tiếp và hiệu quả tới hàng triệu người. Ảnh: BTC

Với sức sáng tạo của cộng đồng, những góc nhìn độc đáo, mới lạ, ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ mang lại một kho tàng video đặc sắc, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua những video/clip ngắn, sẽ góp phần quảng bá, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, chất lượng, bền vững với thiên nhiên hùng vĩ, với nền văn hóa độc đáo và các dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện.

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm xoay quanh các chủ đề trọng tâm như: di sản văn hóa, sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, du lịch sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE... theo định hướng trong Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 và Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến 2030.

"Cuộc thi là nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình - có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi gợi cảm hứng, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam", bà Lan nói.

Bà cũng nhấn mạnh, ban tổ chức quy định không sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trong các video/clip dự thi, bởi cuộc thi muốn tôn vinh những khoảnh khắc chân thực của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam qua góc nhìn, cảm xúc gắn với trải nghiệm thật.