Theo EVNPMB2, các hạng mục chính của Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch như bến nhập than, cầu dẫn và hệ thống bốc dỡ than đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu thi công và chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Hệ thống thiết bị bốc dỡ than (CSU), băng tải than cùng các hệ thống phụ trợ đã hoàn thành lắp đặt và thực hiện chạy thử bốc dỡ than phục vụ thử nghiệm tổ máy 1.

Đối với công tác nạo vét khu vực cảng, toàn bộ khối lượng theo thiết kế đã được hoàn thành. Hiện EVNPMB2 tiếp tục rà soát một số vị trí còn lại, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các thủ tục liên quan đến thông báo hàng hải. Đồng thời, các hạng mục hạ tầng cảng tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, phục vụ công tác tiếp nhận than và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Khu vực cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng cảng, EVNPMB2 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống bốc dỡ than và triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường tại hệ thống băng tải, các điểm đổ than, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn.

Hiện nay, cảng chuyên dùng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã đáp ứng các điều kiện để thực hiện thủ tục thông quan đối với các chuyến tàu chở than phục vụ dự án. Việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cảng, thiết bị bốc dỡ và các công trình phụ trợ sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu chạy thử và tiến tới vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

(Nguồn: EVNPMB2)