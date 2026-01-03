Trong năm 2025, cả nước tổ chức 3 đợt khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án hạ tầng lớn vào các mốc 19/4, 19/8 và 19/12. Tổng cộng có 564 dự án tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, khu vực tư nhân tham gia khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (74,6%), nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).

Theo đánh giá của Chính phủ, các dự án này không chỉ ghi dấu thành tựu phát triển hạ tầng mà còn tạo động lực thi đua, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Thế Bằng

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu nâng cao trách nhiệm, tổ chức thi công quyết liệt, làm việc nhiều ca, nhiều kíp, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, nhằm sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Với các dự án phải hoàn thiện, thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng 14 (dự kiến bắt đầu từ 19/1 tới). Các dự án đang triển khai phải xây dựng kế hoạch thi công khoa học, tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng, song phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và môi trường.

Đối với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai đồng loạt, tránh tình trạng khởi công xong nhưng chậm triển khai, kiên quyết chống hình thức, quan liêu.

Kiểm soát chi phí, chống thất thoát

Các địa phương được giao huy động cả hệ thống chính trị tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng "xin - cho", tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, dự toán, lựa chọn nhà thầu, nhất là các trường hợp chỉ định, bảo đảm tuân thủ pháp luật, không để thất thoát, lãng phí. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh định mức phù hợp thực tế từng vùng, từng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm toán gắn với phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường, không để ảnh hưởng tiến độ và chất lượng công trình. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi giá, quy trình, quy định, kịp thời tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền.

Chính phủ yêu cầu triển khai thí điểm thưởng hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp giao thông theo Nghị định 15/2023, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nghiêm cấm lợi dụng để trục lợi. Bộ Tài chính phối hợp đánh giá việc thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu cần.

Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện công điện, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét, chỉ đạo; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thủ tướng.