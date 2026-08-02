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Theo Carscoops, Prem Anam Sugunakumar (40 tuổi) chở hai con trai 7 và 8 tuổi trên chiếc Porsche Cayman màu vàng. Do mẫu xe thể thao này chỉ có hai chỗ ngồi, người đàn ông để hai cậu bé ngồi trên khoang hành lý, quay mặt về phía sau xe và bám vào cánh gió cỡ lớn được lắp thêm, rồi lái xe dọc tuyến Dairy Farm Lane, một con đường dân cư gần trung tâm thương mại.

Một tài xế đi cùng đường phát hiện sự việc và trình báo cảnh sát. Trong khi đó, vợ của Sugunakumar cũng đăng đoạn video ghi lại cảnh hai con ngồi phía sau xe lên mạng xã hội.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát Singapore đã bắt giữ người đàn ông này. Đầu tuần vừa qua, Sugunakumar ra hầu tòa và nhận tội danh gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ em dưới 14 tuổi.

Theo phán quyết của tòa án, ngoài khoản tiền phạt 5.000 SGD (tương đương khoảng 102,6 triệu đồng), mức tối đa theo quy định đối với hành vi này, Sugunakumar còn bị tước giấy phép lái xe trong 6 tháng. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể sử dụng chiếc Porsche Cayman của mình trong thời gian tới.

Báo The Straits Times cho biết Sugunakumar từng có tiền án liên quan đến vi phạm giao thông. Phó Chánh án Tòa án cấp quận Kessler Soh nhận định mức án được đưa ra nhằm răn đe bị cáo, ngăn chặn việc tiếp tục có những hành vi coi thường an toàn giao thông tương tự trong tương lai.

Theo Carscoops

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