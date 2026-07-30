Trong video mới nhất, Youtuber WhistlinDiesel điều khiển từ xa chiếc xe bán tải điện Cybertruck lao thẳng vào hông một chiếc F-150 đang đứng yên trên đường đua. Sau cú va chạm, cabin của chiếc Ford tách rời khỏi khung gầm, thân xe biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy. Cybertruck cũng bị phá hủy nhưng phần thân xe vẫn còn giữ được hình dạng rõ ràng hơn đối thủ.

Theo Carscoops, đây không phải bài kiểm tra va chạm theo tiêu chuẩn của IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ). Để thực hiện màn thử nghiệm, nhóm của WhistlinDiesel đã cải tiến Cybertruck để có thể điều khiển từ xa thông qua các bộ truyền động cơ khí.

Youtuber WhistlinDiesel điều khiển chiếc Cybertruck lao thẳng vào hông một chiếc F-150 đang đứng yên trên đường đua.

Trước màn va chạm cuối cùng, cả Cybertruck và F-150 đều trải qua nhiều bài thử nghiệm địa hình tại Moab. Trong đó, Cybertruck gặp sự cố do một mô-đun kéo bị lỏng ngay khi hành trình off-road bắt đầu, còn F-150 tiếp tục vượt địa hình cho đến khi dây điện bị đứt.

WhistlinDiesel, tên thật là Cody Detweiler, cho biết riêng chi phí sửa chữa để duy trì hoạt động của chiếc Cybertruck trong suốt loạt video đã lên tới khoảng 53.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng), dù chiếc Foundation Series mới chỉ vận hành quãng đường rất ngắn.

Ở bài thử nghiệm cuối cùng, không có người ngồi trên cả hai xe. Cybertruck được điều khiển từ xa bằng kính FPV, lao vào chiếc F-150 đang đứng yên với tốc độ hiển thị 111 dặm/giờ (180 km/h).

Sau cú va chạm, cả hai chiếc bán tải đều được đưa tới bãi tái chế, nơi phần còn lại bị máy móc hạng nặng tháo dỡ trước khi đưa vào máy nghiền công nghiệp.

Dù Cybertruck có vẻ giữ được hình dạng tốt hơn sau va chạm, WhistlinDiesel vẫn đánh giá Ford F-150 là mẫu xe bền bỉ hơn. Theo anh, trong suốt quá trình thử nghiệm, chiếc Ford không phải quay lại đại lý để sửa chữa, trong khi Cybertruck được cho là đã phải trở lại đó sáu hoặc bảy lần. Tổng chi phí cho loạt video này được WhistlinDiesel ước tính vượt 300.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng).

Theo Carscoops

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