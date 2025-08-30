Chiều 30/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột trong một gia đình tử vong.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày (30/8), 2 cháu Bùi Minh Q. (SN 2018) và em gái là Bùi Thị Minh Ng. (SN 2021, trú thôn Yên Mỹ) ra khu vực gần hồ Yên Quang (hồ 3) để chơi. Trong lúc đang chơi, không may cả 2 bị trượt chân rơi xuống hồ mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm 2 anh em ruột đuối nước dưới hồ. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục dân quân tự vệ và công an phối hợp cùng người dân địa phương tìm kiếm dưới lòng hồ.

Đến khoảng 11h30’, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 cháu dưới hồ, làm các thủ tục và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương sẽ thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình trước mắt 10 triệu đồng để lo hậu sự cho 2 cháu.

Được biết, nhà 2 cháu ở dưới chân hồ (cách vài chục mét), bố mẹ đi làm nên 2 cháu ở nhà tự chơi với nhau thì xảy ra sự việc đau lòng trên, và gia đình này cũng mới có 2 người con.