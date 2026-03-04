Thương vụ này giúp De Heus tăng cường sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở rộng sang hai thị trường chiến lược mới bao gồm Hàn Quốc và Philippines. Qua đó, De Heus đã mua lại tổng cộng 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi cùng các hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi trên toàn khu vực.

Tập đoàn Hoàng gia De Heus hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care, đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình mở rộng và phát triển toàn cầu.

Theo đại diện De Heus, việc kết hợp bề dày kinh nghiệm và chuyên môn vững chắc của De Heus và CJ Feed & Care giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực mạnh mẽ để hỗ trợ người chăn nuôi địa phương chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận.

Sự hợp lực giữa De Heus và CJ Feed & Care góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ người chăn nuôi Việt Nam.

Với mục tiêu đồng hành và hỗ trợ người chăn nuôi, De Heus chủ động kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị đạm động vật, đầu tư vào các trang trại heo và gia cầm giống ông bà, cụ kỵ trên khắp châu Á, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn giống chất lượng cao. De Heus hướng tới việc nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi cho khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng khả năng cạnh tranh cho ngành chăn nuôi tại các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kết hợp giữa các giải pháp di truyền tiên tiến, con giống, sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cùng các dịch vụ hỗ trợ toàn diện về dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và thú y sẽ giúp người chăn nuôi đạt được thành công bền vững và hiệu quả kinh tế vượt trội. De Heus ưu tiên hỗ trợ khách hàng về đầu ra của vật nuôi, trứng, cá và sữa cho các nhà máy giết mổ, doanh nghiệp chế biến và các thương lái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hợp tác với các ngân hàng đối tác chiến lược, phát triển thêm nhiều sản phẩm tài chính mới để đồng hành cùng khách hàng. De Heus cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời xây dựng các hệ sinh thái nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khách hàng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, chia sẻ: “Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của chúng tôi tại châu Á. Bằng việc kết hợp chuyên môn vững chắc và mối quan hệ khách hàng của CJ Feed & Care với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho người chăn nuôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai nơi người chăn nuôi và cộng đồng của họ có thể phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành đạm động vật.”

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam & châu Á, chia sẻ: “Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược của chúng tôi tại châu Á. Cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện - từ thức ăn chất lượng, con giống vượt trội đến dịch vụ tại trang trại và hỗ trợ tài chính.

Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với người chăn nuôi, đại lý, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược, De Heus tiếp tục đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định về con giống chất lượng cao, bao gồm heo con, gà giống một ngày tuổi và vịt giống một ngày tuổi, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các quy định và các hoạt động thân thiện với môi trường trên toàn khu vực.”

Tập đoàn Hoàng gia De Heus - De Heus Animal Nutrition, có trụ sở tại Hà Lan, được thành lập từ năm 1911 bởi gia đình De Heus. De Heus đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi, hoạt động tại hơn 20 quốc gia, sở hữu hơn 100 nhà máy sản xuất tại Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ cùng mạng lưới xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia. Với đội ngũ hơn 10.000 nhân viên trên toàn cầu, De Heus hỗ trợ hàng ngàn nông dân chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản - những người sản xuất thịt, sữa, trứng và cá - thông qua việc cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, chuyên môn dinh dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với từng trang trại. Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, De Heus không ngừng thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ để trở thành một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn và thành công. De Heus cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cùng với các dịch vụ: quản lý trang trại, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh và tư vấn thiết kế trang trại.

(Nguồn: De Heus Việt Nam)