Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Lợi (SN 1986, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) và Phạm Trọng Nghĩa (SN 1986, ngụ phường Tây Nam, TPHCM) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Văn Lợi. Ảnh: H.N

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10 - 11/2024, Lợi thu mua hơn 1.000 tấn da bò phế thải với mục đích bán lại cho các nhà máy kiếm lời. Tuy nhiên, do không tìm được đầu ra, lo ngại chi phí lưu kho tăng cao, Lợi đã bàn bạc với Nghĩa tìm địa điểm để tập kết số phế thải này.

Thông qua người quen, Nghĩa thuê một khu đất trống rộng khoảng 4.000m2 của ông T.N.D. (SN 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh) với giá 15 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Lợi thuê Nghĩa vận chuyển số da bò phế thải từ tỉnh Tây Ninh về khu đất trên, với chi phí 450.000 đồng/tấn.

Mặc dù có năng lực và tư cách pháp nhân liên quan đến hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhưng Lợi không đưa số phế thải vào nhà máy xử lý theo quy định mà trực tiếp đổ ra bãi đất trống trên. Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép được xác định hơn 567 tấn.

Số chất thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.N

Sau khi đổ bỏ, các đối tượng không có biện pháp che chắn hay xử lý, để chất thải phân hủy tự nhiên, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường xung quanh khu dân cư.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Lợi và Nghĩa đã đủ yếu tố cấu thành tội gây ô nhiễm môi trường.