Ngày 17/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1960, thường gọi "Bình chôm", ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/9/2025, tại quán cháo của bà P.T.T.H. ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi xảy ra vụ trộm cắp tài sản là chiếc điện thoại iPhone 15 Plus trị giá khoảng 16,5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức xác minh, truy xét và xác định Bình là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an đã thu hồi được chiếc điện thoại là tang vật vụ trộm tại một cửa hàng điện thoại ở phường Bình Phước.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình.

Được biết, Bình là đối tượng từng có 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.