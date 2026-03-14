XEM CLIP:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại thôn Xà Cầu, các loại nhựa phế liệu được người dân tập kết thành những đống lớn, có nơi còn tràn ra đồng ruộng.

Ông N.V.D. (thôn Xà Cầu) cho biết: “Phế liệu thu mua về được đổ chồng chất khắp nơi, từ lề đường đến bờ ruộng, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng sinh sôi rất nhiều. Người dân sống xung quanh đây rất lo lắng vì phế liệu ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống".

Phế liệu được tập kết trong khu dân cư.

Ông Đ.V.T. (thôn Xà Cầu) chia sẻ: "Chúng tôi biết hoạt động này gây ô nhiễm nhưng cũng bất lực. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, không thể để nghề tái chế phế liệu tồn tại tràn lan trong khu dân cư như hiện nay”.

Theo người dân khu vực, hoạt động tái chế phế liệu không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Các loại phế liệu nhựa dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khi có hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên cho biết thôn Xà Cầu có hơn 200 hộ dân làm nghề thu mua, phân loại và tái chế phế liệu. Trung bình mỗi tháng, các hộ thu mua từ 120 - 180 tấn phế liệu các loại để tái chế.

Theo ông Tuấn, phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường tại thôn Xà Cầu là hoàn toàn có cơ sở. Tình trạng ô nhiễm đã tồn tại hàng chục năm nhưng chính quyền chưa thể xử lý dứt điểm.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xã xác định thôn Xà Cầu là một trong những điểm nóng về ô nhiễm môi trường nên liên tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thống kê, rà soát.

Trước đây, người dân đổ phần phế thải không thể tái chế ra các bãi rác tự phát. Trong khi đó, đơn vị môi trường chỉ thu gom rác thải sinh hoạt nên lượng rác từ hoạt động tái chế tồn đọng ngày càng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý.

Từ tháng 8/2025, xã đã phối hợp với thôn thuê đơn vị thu gom, cân đo và xử lý rác thải. Các hộ làm phát sinh phế thải phải tự chi trả chi phí thu gom và xử lý. Biện pháp này trước mắt nhằm hạn chế rác tồn đọng trên địa bàn.

Song song với đó, xã cũng thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý 40 trường hợp vi phạm liên quan đến môi trường.

Dù vậy, ông Tuấn thừa nhận việc xóa bỏ nghề tái chế phế liệu tại thôn Xà Cầu là rất khó khăn, bởi đây đã trở thành nguồn sinh kế của hàng trăm hộ dân trong nhiều năm qua.

Phế liệu nhựa gây ô nhiễm môi trường.

Về lâu dài, chính quyền địa phương đang lập đồ án quy hoạch khu đất khoảng 2,3ha để trình các sở, ngành xem xét phê duyệt làm điểm tập kết và xử lý phế liệu tập trung. Lãnh đạo xã kỳ vọng việc này sẽ vừa giải quyết sinh kế cho người dân, vừa từng bước giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại địa phương.