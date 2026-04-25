Sáng 25/4, ông Nguyễn Hải Sâm – Chủ tịch UBND xã Ea Kly xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đôi nam nữ tử vong dưới hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 24/4, một người dân đi soi ếch tại khu vực bờ đập xả nước phát hiện một đôi nam nữ đứng gần cửa xả (độ sâu khoảng 6 m). Ít phút sau quay lại, người này thấy trên bờ chỉ còn mũ bảo hiểm, hai đôi dép và hai điện thoại, không còn người nên trình báo chính quyền.

Khu vực đôi vợ chồng tự tử. Ảnh: LB

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly có mặt tại hiện trường, phát hiện 2 xe máy BKS 47AA–686.90 và 47F1–590.58 cùng giấy tờ tùy thân mang tên H’Bê Êban (SN 2006, trú buôn Trấp, xã Ea Kpam) và Y Khang Niê (SN 2000, trú buôn Tơng Sing, xã Ea Kar).

Lực lượng cứu nạn tổ chức lặn tìm quanh khu vực cửa xả. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ.

Theo gia đình, hai người kết hôn đầu năm 2026, sống tại xã Ea Kar và chưa có con. Trước khi xảy ra vụ việc, người vợ gọi điện về nhà cho biết đang buồn chuyện vợ chồng và muốn về nhà mẹ đẻ.

Kết quả xác minh ban đầu xác định hai nạn nhân tử vong do tự tử, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.