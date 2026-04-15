Chiều 15/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nữ sinh tử vong, người đàn ông liên quan trong tình trạng nguy kịch.

Theo vị lãnh đạo, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện một nữ sinh tử vong tại phòng trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh; người đàn ông liên quan bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Đ.H

Theo thông tin ban đầu, hai người có quan hệ tình cảm và được cho là đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình này, giữa hai bên xảy ra xô xát, khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong. Người đàn ông sau đó có hành vi tự gây thương tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.