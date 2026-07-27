Thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và năng lực huy động vốn có của nền kinh tế trong 5 năm tới, Đà Nẵng cần huy động thêm khoảng 600.000 tỷ đồng từ các dự án chiến lược nên phải bổ sung các giải pháp mang tính đột phá, trong đó có các dự án lấn biển.

Theo dự thảo nghị định, khu đô thị được định hướng phát triển thành đô thị biển Đà Nẵng, tích hợp với các khu nhà ở du lịch quốc tế, thương mại tự do, trung tâm giải trí quốc tế, đổi mới sáng tạo, giải trí và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Định hướng này hướng đến hình thành không gian kinh tế chiến lược, phát triển theo mô hình xanh, thông minh, sinh thái, bền vững, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Về quy hoạch và đầu tư, dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền được quyết định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất khác với quy chuẩn quốc gia. Nhà đầu tư chiến lược không phải lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu, không phải thi tuyển kiến trúc, được chuyển nhượng tối đa 50% diện tích đã có hạ tầng kỹ thuật, được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, hậu kiểm...

Về đất đai, tài nguyên và môi trường, UBND TP được quyết định chỉ tiêu sử dụng đất ngoài quy hoạch quốc gia. Nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất theo cơ chế khu công nghiệp, áp dụng cơ chế khai thác khoáng sản dự án quan trọng quốc gia.

Về tài chính, thuế, xuất nhập khẩu, dự thảo nghị định đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tương đương khu thương mại tự do đối với lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyên gia, lao động trình độ cao. Ngoài ra, dự thảo nghị định đề xuất miễn thuế nhập khẩu hàng hóa, thiết bị để tạo tài sản cố định. Người nước ngoài chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế không hạn chế, người lưu trú được mua theo định mức...

Về xuất cảnh, nhập cảnh và thủ tục hành chính, dự thảo quy định cấp thẻ tạm trú 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, lao động trình độ cao và gia đình. Người nước ngoài sở hữu bất động sản trong thời gian sở hữu được miễn thị thực; miễn giấy phép lao động dưới 12 tháng.

Đánh giá đầy đủ tác động về các cơ chế

Trình bày thẩm tra tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành nghị định. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng do quy mô dự án rất lớn, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành riêng một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án này.

Ông Mãi cho biết nhiều cơ chế, chính sách quy định tại dự thảo nghị định khác với luật hiện hành, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đề nghị Chính phủ báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH

Về khai thác khoáng sản phục vụ san lấp, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát thận trọng việc miễn các hồ sơ, thủ tục liên quan đến bảo vệ môi trường và cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Về nhà ở xã hội, việc đề xuất nhà đầu tư nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất nhà ở xã hội với mức giảm từ 20% xuống 10% cần được làm rõ tính phù hợp và xác định số thu ngân sách bị giảm.

Về sở hữu nhà ở của người nước ngoài, việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài lên 50% và cho các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà lên 70 năm và gia hạn không quá 70 năm (quy định hiện hành là không quá 50 năm) là chính sách có tác động lớn đến thị trường bất động sản, quyền sở hữu, quản lý cư trú và quốc phòng, an ninh, nhất là đối với khu vực ven biển có vị trí chiến lược. Trường hợp tiếp tục đề xuất quy định này cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách và báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Về tài chính và thuế, Thường trực Ủy ban đề nghị thực hiện đúng theo Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương, không ban hành các cơ chế, chính sách, quy định đặc thù về miễn, giảm, ưu đãi thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật khác về thu ngân sách nhà nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát dự thảo nghị định, đánh giá đầy đủ tác động và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi ban hành.

Ông Mãi cho rằng cần nghiên cứu các cơ chế thí điểm để thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần thống nhất nguyên tắc để Chính phủ quy định, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng mục tiêu.