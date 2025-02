Theo báo cáo của Văn phòng quản lý đường bộ (QLĐB) II.1 về việc khắc phục hư hỏng khe co giãn cầu Sông Nhơm Km341+182 trên tuyến Cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn (Thanh Hóa), dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Ban quản lý dự án 2 (QLDA) thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, tuyến đường đã được bàn giao tiếp nhận đưa vào khai thác từ ngày 20/6/2024. Đến nay, công trình đang trong thời gian bảo hành.

Tấm thép khe co giãn dạng răng lược bị bong bật khỏi vị trí với kích thước dài 2m gây mất an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Qua công tác quản lý, theo dõi tuyến đường cao tốc của Văn phòng QLĐB II.1, Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam phát hiện trên đoạn tuyến đã xuất hiện hư hỏng.

Cụ thể, tại cầu Sông Nhơm Km341+182, khe co giãn trên mố M1 (mố phía Bắc) về phía trái tuyến bị hư hỏng, nứt vỡ bê tông, tấm thép khe co giãn dạng răng lược bị bong bật khỏi vị trí với kích thước dài 2m gây mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo ATGT cho người và các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Văn phòng QLĐB II.1 đề nghị Ban QLDA 2 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa khắc phục các hư hỏng trước ngày 14/2/2025, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác sử dụng theo đúng quy định.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 17h40 ngày 6/2, anh B.Q.Đ. (quê Thái Bình) đang điều khiển ô tô BKS 17A-45.xxx trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, khi đến đoạn Km341+182, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống thì gặp sự cố khe co giãn trên cao tốc bị bật lên khiến ô tô của anh nổ cả 2 lốp.

Ngoài ô tô của anh Đ. bị nổ lốp, cùng thời điểm còn có 1 xe tải và 2 ô tô con cũng gặp sự cố tương tự.