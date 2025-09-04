Trong không khí trang nghiêm và hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi trang trọng bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã chạm đến hàng triệu trái tim người Việt.

Mẹ Trần Thị Huyến, 86 tuổi, quê phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, lặng lẽ trở về ngôi nhà nhỏ sau chuyến đi đáng nhớ tới Thủ đô.

Với Mẹ, khoảnh khắc được mời tham dự đại lễ không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là cơ hội để Mẹ gửi gắm niềm tự hào cùng nỗi nhớ đến người cha và 2 con trai đã hy sinh vì Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến

Cuộc đời Mẹ Huyến là câu chuyện của lòng kiên cường và hy sinh thầm lặng. Mẹ là con gái liệt sĩ Trần Hậu Trưởng, một cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938 trong phong trào chống thực dân Pháp.

Lớn lên trong cảnh mồ côi cha, Mẹ Huyến lập gia đình, sinh 8 người con, nhưng chiến tranh tàn khốc đã cướp đi 2 con trai yêu quý: liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1977 tại Campuchia) và liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1980 tại Hà Tiên, Kiên Giang).

Hai lần nhận giấy báo tử, Mẹ gục ngã trong nỗi đau không lời. Chồng mất sớm, Mẹ một mình nuôi 6 người con còn lại, trong đó có một con gái bị tật bẩm sinh, cùng mẹ già.

“Ngày nhận tin 2 con hy sinh, tôi tưởng không thể đứng vững. Nhưng tôi tự nhủ, các con ngã xuống vì Tổ quốc, tôi phải sống để giữ gìn hương khói cho cha và các con”, Mẹ tâm sự.

Mẹ vẫn nhớ rõ về 2 người con trai: Nguyễn Văn Cát thông minh, giỏi văn thơ, từng được đăng báo; Nguyễn Văn Đường cao lớn, ngoan ngoãn. “Chắc ở suối vàng, các con đã an lòng khi thấy đất nước hòa bình, ngày càng giàu mạnh”, Mẹ nói.

Hình ảnh Mẹ Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài. Ảnh chụp màn hình

Dù sức khỏe đã yếu, khi nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Mẹ Huyến quyết tâm lên đường. Mẹ kể, trước ngày ra Hà Nội, Mẹ bồi hồi khó ngủ, thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị có mặt tại Quảng trường Ba Đình.

Tại lễ đài, Mẹ xúc động khi được ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, được Tổng Bí thư quan tâm hỏi han và rót nước mời. “Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy cha và 2 con trai hiện diện, cùng chứng kiến giờ phút vinh quang của dân tộc. Chỉ tiếc các con không còn để thấy đất nước độc lập, giàu đẹp hôm nay”, Mẹ chia sẻ.

Trở về Hà Tĩnh, Mẹ mang theo niềm vinh dự lớn lao. Ba tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của cha và 2 con được Mẹ đặt trang trọng trong nhà. Mỗi ngày, Mẹ thắp nén hương, như gửi lời thì thầm: “Mẹ đã thấy giấc mơ hòa bình mà các con hy sinh để đổi lấy. Đất nước mình đẹp lắm, các con ơi.”

Lãnh đạo phường Trần Phú thăm hỏi Mẹ Huyến sau khi Mẹ từ Thủ đô về quê nhà Hà Tĩnh

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Mẹ Huyến nhận hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/tháng, cùng sự động viên, thăm hỏi thường xuyên từ địa phương.

Lãnh đạo phường Trần Phú tự hào: “Hình ảnh Mẹ Huyến bên Tổng Bí thư tại lễ diễu binh 2/9 không chỉ là vinh dự của gia đình Mẹ mà còn là sự tri ân xứng đáng cho những hy sinh của các thế hệ người dân Hà Tĩnh vì độc lập, tự do.”

Câu chuyện của Mẹ Trần Thị Huyến không chỉ là một trang sử hào hùng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Hình ảnh Mẹ trên lễ đài, với niềm vui xen lẫn giọt lệ, đã nối liền quá khứ và hiện tại, khắc sâu bài học về lòng trung hiếu và tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.