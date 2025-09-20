Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ra trước TAND TPHCM để xét xử.

Trong vụ án này, cáo trạng xác định, bị can Lê Tuấn Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết Hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024 với Công ty CP Asia Life (Công ty Asia Life).

Tuấn Linh là người chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm gia công đảm bảo như đã đăng ký theo Hợp đồng gia công sản xuất đã ký kết.

Bị can cũng là người chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định; chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong khi đó, bị can Lê Thành Công, với tư cách là cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt đã trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life).

Công đã tiếp nhận thông tin từ Nguyễn Phong, sau đó truyền đạt lại cho Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, các bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, là các cổ đông đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trực tiếp đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Số lần Hằng và Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp lần lượt là 5 và 6. Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Cáo trạng cho rằng, có đủ căn cứ xác định, từ ngày 12/12/2024 - 14/3/2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng. Còn 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Các bị can thu được hơn 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Quá trình điều tra, tất cả các bị can trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Theo cáo trạng, VKSND Tối cao áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với 5 bị can vì cho rằng, quá trình điều tra họ đã tự nguyện thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Hơn nữa, các bị can đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng; Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

VKSND Tối cao áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bởi năm 2022 bị can được tặng Bằng khen là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.