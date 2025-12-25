Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc) về tội ''Trộm cắp tài sản''.

Bị can Trần Ngọc Anh Tuấn. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, bị hại là bà N.T.B. (61 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc; mẹ vợ của bị can Tuấn).

Trung tuần tháng 8/2025, bà B. phát hiện số tiền mặt và vàng cất giữ trong tủ nhôm gắn tường tại phòng ngủ bị mất, nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Trần Ngọc Anh Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do thường xuyên đến nhà mẹ vợ nên biết vị trí cất giữ tiền, vàng. Lợi dụng lúc cha mẹ vợ đi vắng, không khóa cửa nhà, Tuấn đã đột nhập, lấy trộm nhiều trang sức vàng cùng tiền mặt, tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Tuấn dự định dùng số tiền trộm cắp được để mua xe máy phục vụ nhu cầu cá nhân, nhưng hành vi nhanh chóng bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tang vật.