Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy). Ảnh: T.L

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark" Thuỷ) là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, "Shark" Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần "khống" của Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.