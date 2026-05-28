Dưới đây là đề thi môn Toán chuyên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An):

Năm 2026, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có hơn 2.500 hồ sơ đăng ký dự thi. Đây cũng là năm có số lượng hồ sơ cao nhất từ trước tới nay.

Trong các lớp chuyên, Ngữ văn vẫn có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 409 em. Tiếp theo là lớp chuyên Toán với 357 thí sinh, Hóa học 215 thí sinh, Tiếng Anh 191 thí sinh, Vật lý 188 thí sinh, Tin học 115 thí sinh, Sinh học 166 thí sinh, Lịch sử 84 thí sinh và Địa lý 85 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027 được tổ chức theo hình thức thi tuyển với các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) và 1 môn chuyên. Trong đó, điểm các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ được sử dụng từ kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Đối với đề thi môn chuyên, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ chuyên gồm tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu; môn Tin học thi lập trình trên máy tính. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, trong đó, các môn không chuyên tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 3. Thời gian làm bài đối với các môn chuyên là 150 phút.