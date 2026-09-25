Trong dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT, Bộ Y tế đề xuất quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, mức thanh toán và danh mục dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả.

3 nhóm được đề xuất thanh toán

Theo dự thảo, người có thẻ BHYT thuộc 3 nhóm sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Nhóm này không bao gồm các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP (gồm: Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Người lao động và Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý).

Khám sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: T.Thắng

Nhóm thứ hai là người thuộc nhóm tự đóng BHYT, sinh viên, học viên sau đại học và các đối tượng khác, đồng thời không thuộc các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP trên đây.

Nhóm thứ ba là trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật về công tác y tế trường học.

Dự thảo quy định quỹ BHYT thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm cho mỗi đối tượng. Cụ thể: Với người trên 18 tuổi, mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm; với người từ 6-18 tuổi tối đa 250.000 đồng/người/năm còn trẻ dưới 6 tuổi tối đa 200.000 đồng/lần/năm.

Ai có thể được khám sức khỏe định kỳ ngay tại nơi cư trú? Việc khám được tổ chức tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc tổ chức khám lưu động. Đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi và người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế thì có thể được tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú.

Liên thông kết quả khám, tránh chỉ định trùng

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là yêu cầu quản lý, liên thông dữ liệu kết quả khám sức khỏe.

Theo đó, thông tin, dữ liệu về kết quả khám và kết quả cận lâm sàng của người dân đi khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe sẽ được đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử của người dân.

Các dữ liệu này đồng thời được liên thông với những lần khám chữa bệnh trước và sau khi khám sức khỏe định kỳ. Mục tiêu là liên thông dữ liệu, tránh chỉ định trùng lặp dịch vụ và đối tượng.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, tùy yêu cầu chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám, bác sĩ sẽ quyết định sử dụng lại thông tin, kết quả khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh trước đó hoặc chỉ định mới, chỉ định bổ sung.

Dự thảo nêu rõ, với các dịch vụ cận lâm sàng mà người dân đã thực hiện trong thời gian không quá 3 tháng trước thời điểm khám, nếu kết quả đã được tích hợp và tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam, bác sĩ sẽ xem xét việc chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc sử dụng kết quả của lần khám, chữa bệnh trước đó theo yêu cầu chuyên môn.

Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.