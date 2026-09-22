Bệnh nhân có đơn thuốc cầm về theo dõi điều trị tại nhà

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 26/2025/TT-BYT, đơn thuốc "N" (gây nghiện) và đơn thuốc "H" (hướng thần, tiền chất) chỉ được lập thành 3 bản (1 bản lưu tại cơ sở khám chữa bệnh, 1 bản lưu hồ sơ bệnh án và 1 bản lưu tại cơ sở cấp/bán thuốc).

Thực tế này khiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cùng Sở Y tế Quảng Ninh, Sở Y tế Vĩnh Long phản ánh vướng mắc: Người bệnh hoặc người nhà không có bản đơn nào mang về để xem hướng dẫn sử dụng, liều dùng và theo dõi điều trị.

Trong dự thảo Thông tư sửa đổi, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề xuất nâng số lượng bản lập lên 4 bản. Trong đó, bổ sung riêng 1 bản giao trực tiếp cho người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh để theo dõi điều trị tại nhà.

In dòng chữ ghi chú đặc biệt chặn nguy cơ mua, lĩnh thuốc 'đặc biệt' lần hai

Mặc dù việc giao 1 bản đơn cho người bệnh giữ giúp thuận tiện trong theo dõi liều dùng nhưng cũng phát sinh nguy cơ bị lợi dụng để đi mua thuốc trùng lặp. Sở Y tế Hà Tĩnh cảnh báo về rủi ro người bệnh sử dụng bản đơn này để tiếp tục mua hoặc lĩnh thuốc lần thứ 2 tại các nhà thuốc khác.

Để kiểm soát chặt chẽ danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất bắt buộc in dòng ghi chú ngay trên bản thứ 4 giao cho bệnh nhân: "Bản giao người bệnh - Không có giá trị mua, lĩnh thuốc".

Sự điều chỉnh này giúp các cơ sở bán lẻ thuốc nhận diện bản đơn theo dõi, ngăn chặn hoàn toàn việc mua bán trái quy định.

Bổ sung thông tin và chữ ký người nhận thuốc thay, làm rõ trách nhiệm pháp lý

Đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn nặng, bệnh nhân tâm thần hoặc người bệnh không thể trực tiếp đến cơ sở y tế, việc người thân đi nhận thuốc thay là rất phổ biến.

Khung thông tin dành cho "Người nhận thuốc" được bổ sung theo đề xuất của Bộ Y tế. Ảnh: Võ Thu

Nhằm khắc phục tình trạng khó quy kết trách nhiệm pháp lý khi xảy ra thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích, Dự thảo Thông tư sửa đổi (Phụ lục 01 và Phụ lục 02) đã bổ sung riêng một khung thông tin dành cho "Người nhận thuốc".

Theo đó, khi nhận thuốc gây nghiện hoặc hướng thần, người nhận thay bắt buộc phải kê khai: Họ và tên người nhận thuốc;

Số định danh cá nhân / CCCD / Hộ chiếu của người nhận thuốc; Chữ ký trực tiếp của người nhận thuốc. Điều này được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính minh bạch và truy xuất trách nhiệm pháp lý.