Để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại 34 tỉnh, thành phố từ nay đến hết năm 2027, Bộ Công Thương ước tính cần khoảng 67.560 tỷ đồng vốn đầu tư, chưa bao gồm hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

TPHCM dẫn đầu về quy mô

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các địa phương từ nay đến hết năm 2027.

Theo đề xuất, tổng công suất 5.630 MW được phân bổ cho 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, giai đoạn từ nay đến hết tháng 3/2027 dự kiến đạt công suất lắp đặt 2.630 MW; 3.000 MW còn lại triển khai từ tháng 4 đến hết năm 2027. Riêng các tỉnh, thành phố miền Bắc phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước mùa khô quý II/2027.

Theo phụ lục dự thảo, TPHCM được đề xuất phân bổ cao nhất với 628 MW, tiếp đến là Hà Nội 510 MW, Phú Thọ 421 MW và Ninh Bình 352 MW. Một số địa phương khác có chỉ tiêu trên 300 MW gồm Bắc Ninh, Tây Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Bộ Công Thương cho biết, chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được phân bổ dựa trên mức tăng trưởng phụ tải điện giai đoạn 2026-2027 của từng địa phương.

Về kinh phí, Bộ ước tính tổng vốn đầu tư để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà trên cả nước từ nay đến hết năm 2027 là khoảng 67.560 tỷ đồng.

Mức tính toán này dựa trên chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện nay khoảng 12 triệu đồng/kW, chưa bao gồm hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Nguồn vốn thực hiện dự kiến được huy động từ xã hội hóa, ngân sách Nhà nước và nguồn tài chính của doanh nghiệp. Riêng tại các công sở, việc bố trí, giải ngân vốn phải tuân thủ quy định về ngân sách, đầu tư công và tài sản công.

Bộ Công Thương tính toán cần khoảng 67.560 tỷ đồng để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà đến hết năm 2027. Ảnh: LB

Theo Bộ Công Thương, việc phân bổ theo tăng trưởng phụ tải giúp gắn nguồn điện phát triển thêm với nhu cầu sử dụng tại chỗ. Những địa phương có nhu cầu điện tăng cao, nhiều khu, cụm công nghiệp và diện tích mái nhà xưởng lớn có điều kiện khai thác nguồn điện này, qua đó giảm lượng điện phải nhận từ hệ thống điện quốc gia.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm cung ứng điện đến hết năm 2027.

Địa phương không giao chỉ tiêu bắt buộc đến từng hộ

Trước đó, lãnh đạo Chính phủ đặt yêu cầu phát triển khoảng 6.000 MW điện mặt trời mái nhà trong năm 2027, theo kiến nghị của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO).

Bộ Công Thương đánh giá điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ có thể bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm phụ tải đỉnh, nhất là ban ngày. Việc tận dụng mái công trình hiện có cũng góp phần giảm nhu cầu đầu tư nguồn điện tập trung và hạn chế áp lực lên lưới truyền tải, phân phối.

Tuy nhiên, quy mô các địa phương báo cáo dự kiến triển khai đến hết năm 2027 mới khoảng 1.678 MW, thấp hơn nhiều so với yêu cầu phát triển khoảng 6.000 MW.

Đến ngày 18/11, TPHCM, Đồng Nai, Khánh Hòa và Tây Ninh chưa gửi báo cáo số liệu theo đề nghị của Bộ.

Cơ quan này cũng thừa nhận một số địa phương cung cấp, dự báo số liệu chưa đầy đủ, chưa sát nhu cầu hiện tại và giai đoạn tới. Trong khi đó, thời gian ngắn khiến việc xác định đầy đủ các yếu tố đầu vào để tính toán, cân đối chỉ tiêu gặp khó khăn.

Bộ Công Thương cũng cảnh báo, thời gian triển khai ngắn, nguồn vốn chưa được bố trí và áp lực hoàn thành chỉ tiêu có thể dẫn đến vi phạm trong lựa chọn nhà thầu, mua sắm thiết bị hoặc bỏ qua các bước kiểm tra kết cấu mái, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, khả năng cung ứng thiết bị cũng là vấn đề đáng lưu ý. Theo tờ trình, hiện chưa có báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu lớn về tấm pin mặt trời và bộ chuyển đổi điện khi các địa phương đồng loạt triển khai đến hết năm 2027.

Từ những khó khăn nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cân nhắc thay quy định “chỉ tiêu” mang tính bắt buộc bằng “phấn đấu đạt chỉ tiêu” hoặc “phấn đấu hoàn thành”, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.

Dự thảo đồng thời nêu rõ hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trên cơ sở tự nguyện. Địa phương không giao chỉ tiêu bắt buộc đến từng hộ, cơ sở và không gắn việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà với giải quyết thủ tục hành chính.

Với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, quy mô lắp đặt dự kiến bình quân 30 kW mỗi cơ sở cấp tỉnh và 20 kW mỗi cơ sở cấp xã. Các địa phương được đề xuất nghiên cứu giao đơn vị trực thuộc hoặc phối hợp doanh nghiệp, kể cả công ty điện lực, tổ chức lắp đặt tập trung để thuận lợi vận hành, bảo trì.

Để tháo gỡ cơ chế, Bộ Tài chính được đề xuất rà soát quy định về đầu tư công, ngân sách và tài sản công; hướng dẫn hạch toán chi phí đầu tư, vận hành và khoản thu từ bán điện dư tại các cơ quan công lập. Cơ quan này cũng sẽ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối với thiết bị, linh kiện và các ưu đãi liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố được đề xuất trình HĐND ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ trong tháng 12/2026.

Hiện mới có 5 địa phương ban hành chính sách, gồm Bắc Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Hà Nội và Vĩnh Long, Bộ Công Thương cho hay.

EVN có trách nhiệm hướng dẫn đấu nối, kiểm tra ban đầu, vận hành an toàn và phối hợp xác định khả năng tiếp nhận của lưới điện. Song song đó, các đơn vị điện lực được yêu cầu thực hiện đúng quy định, không gây khó khăn cho việc phát triển nguồn điện này.