Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại 17 tỉnh do đơn vị này quản lý tiếp tục tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 8 vừa qua đã có 2.563 khách hàng mới lắp điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 105,7 MW. Trong đó chủ yếu là các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, EVNNPC ghi nhận 14.044 khách hàng mới lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất đạt 605,6 MW.

Lũy kế đến ngày 31/8/2026, toàn tổng công ty có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 929,3 MW.

Đối với 16 dự án đầu tư lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các đơn vị của EVNNPC, đến nay cơ bản đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Hàng nghìn hộ gia đình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong tháng 8 vừa qua. Ảnh: Thạch Thảo

Hiện nay, ngoài việc hỗ trợ về mặt thủ tục, một số địa phương đã đưa ra chính sách hỗ trợ các hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Đơn cử, tại tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 1/8, các hộ gia đình sẽ nhận mức hỗ trợ đối với điện mặt trời mái nhà là 1 triệu đồng/kWp, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/hộ. Nếu lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện (BESS), hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/kWh, nhưng tối đa 3 triệu đồng/hộ.

Như vậy, tổng mức hỗ trợ đối với cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và BESS không vượt quá 6 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình ở Bắc Ninh.

Tỉnh Lai Châu hỗ trợ mỗi hộ dân lắp hệ thống điện mặt trời và thiết bị đi kèm, tối đa 50 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, chính sách này chủ yếu áp dụng với hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo hoặc người dân ở nơi chưa có điện lưới.

Cuối tháng 8, TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ tiền cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS trên địa bàn thành phố với mức tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ. Tuy nhiên, chính sách này cần HĐND TP Hà Nội thông qua trước khi đưa vào triển khai thực tế.

Bộ Công Thương cho biết, đến giữa tháng 9 mới có 2/34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu xây dựng, báo cáo HĐND cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo thẩm quyền và nhiệm vụ quy định của Luật Điện lực năm 2024 để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình trên địa bàn trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với BESS theo quy định tại Nghị định số 243/2026.

Trong đó, cho phép thỏa thuận mua bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong giai đoạn từ khi nghị định có hiệu lực đến hết năm 2030, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định; sau thời điểm này, tỷ lệ mua điện dư thực hiện theo mức tối đa 50%.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2026, có 28.254 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phát triển theo Nghị định 58/2025 và Nghị định 243/2026, tổng công suất khoảng 1.614 MWp. Trong số này, chỉ có 287 hệ thống có bán điện dư lên lưới với tổng công suất khoảng 16,4 MWp.