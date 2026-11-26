Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 được giữ ổn định như năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bổ sung camera, “trộn” thí sinh đến từ tối thiểu 2 trường tại điểm thi

Dự thảo đề xuất bổ sung camera tại điểm thi, bảo đảm giám sát đầy đủ quá trình lưu trữ, vận chuyển đề thi, bài thi và hoạt động làm bài của thí sinh, giám thị. Camera phải bao quát khu vực phòng trực và các phòng thi, không được sử dụng để xem đề thi, bài thi khi thí sinh đang làm bài.

Khi sắp xếp điểm thi, phòng thi, phải trộn thí sinh từ tối thiểu 2 trường THPT, bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh.

Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Về nhân sự, người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ được giao nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Trong thời gian thi, chỉ Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi, những người phục vụ khác phải ra ngoài. Giám thị tại mỗi điểm thi phải được điều động từ ít nhất 3 cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau; Giám thị 1, 2 và 3 không được cùng công tác tại một trường.

Trưởng điểm thi phải tổ chức rà soát toàn bộ điểm thi trước và sau mỗi buổi thi, kiểm tra vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Các phòng không sử dụng phải luôn được khóa, niêm phong.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức thi, điều chỉnh nhiệm vụ giám sát kỳ thi

Dự thảo cũng bổ sung điều khoản về nguyên tắc làm việc của những người tham gia tổ chức thi. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng thi, các ban của hội đồng thi và điểm thi được điều chỉnh theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi.

Thẻ đeo của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi thay cho nhiệm vụ kiểm tra như hiện nay.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi. Mỗi giảng viên giám sát từ 4 đến 6 phòng thi.

Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát là 5 người tại mỗi hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát khâu phúc khảo bài thi.

Dự thảo cũng cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo văn bản thay thế của Bộ GD-ĐT.