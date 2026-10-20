Ở cấp THCS và THPT, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT, có hiệu lực từ ngày 1/12.

Quy định về học bạ số

Thông tư xác định học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh.

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào học bạ số.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Thông tư quy định đối với cấp tiểu học, giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả môn học đó. Giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận học bạ của lớp sau khi giáo viên môn học đã hoàn thành ký số.

Đối với cấp THCS và THPT, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, ký, đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.

Cho phép các trường THCS và THPT kiểm tra trên máy tính

Theo thông tư, Bộ GD-ĐT giao sở GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm thi, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá. Các trường tự ra đề đối với các môn học, khối lớp còn lại.

Học sinh một trường THCS ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ở cấp THCS và THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và phụ huynh.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, các em được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.