Dự thảo luật tập trung giải quyết các vấn đề mang tính then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Thứ nhất là phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất 4 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, chuỗi giá trị và thị trường, rào cản về phát triển và sử dụng bộ công cụ sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Dự thảo luật hướng tới tháo gỡ việc thiếu hụt dịch vụ hỗ trợ quản lý, lập hồ sơ và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu quốc gia, tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO, thúc đẩy tiêu dùng, xúc tiến xuất khẩu và liên kết văn hóa - du lịch - y tế...

Thứ hai là về tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất các nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế về chưa tạo lập đủ hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng.

Thứ ba về nhân lực công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất các nhóm nội dung để tháo gỡ về thiếu khung tham chiếu năng lực chuyên ngành; vướng mắc về tiêu chuẩn nhà giáo, phụ cấp nghề và thù lao khi huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, người truyền dạy di sản, chuyên gia giảng dạy.

Ngoài ra, dự thảo cũng giải quyết việc thiếu cơ chế hỗ trợ tài chính, hạ tầng, mô hình đào tạo ngành ưu tiên và bất cập trong ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài công nghiệp văn hóa.

Thứ tư về hạ tầng công nghiệp văn hóa, dự luật đề xuất các nhóm nội dung để tháo gỡ việc thiếu khung pháp lý đồng bộ trong phân loại, tiêu chí công trình phục vụ hạ tầng công nghiệp văn hóa; gánh nặng thủ tục hành chính khi tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo.

Thứ năm về thị trường công nghiệp văn hóa, dự thảo đề xuất tháo gỡ về vấn đề thiếu thước đo định lượng về bản sắc văn hóa; năng lực số, quản trị và thương hiệu của doanh nghiệp còn hạn chế; thiếu hạ tầng giao dịch tài sản trí tuệ; khả năng tiếp cận sản phẩm văn hóa của các đối tượng chính sách chưa cao và các rào cản trong phát triển thị trường.

Cuối cùng về tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, dự luật đề xuất các nhóm nội dung để tháo gỡ nguồn lực tài chính, cơ chế chia sẻ rủi ro đầu tư, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với hạ tầng, sản phẩm trọng điểm, cơ sở công cộng, hoạt động điện ảnh và cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên thu hút trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Theo dự thảo luật trong hỗ trợ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa, Chính phủ đề xuất về thẻ văn hóa quốc gia. Thẻ văn hóa quốc gia là công cụ điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp cho đối tượng để ghi nhận, quản lý, sử dụng và quyền hưởng chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Các đối tượng được cấp gồm: Học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Thẻ văn hóa quốc gia được tích hợp trong tài khoản định danh cá nhân. Chính phủ quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày thẩm tra. Ảnh: Media QH

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật. Đây là luật được xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, vì vậy cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá cụ thể hơn tác động, tính khả thi của các quy định, chính sách mới, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với các quy định về hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tuy nhiên các quy định về thử nghiệm có kiểm soát là vấn đề mới vì vậy cần giao Chính phủ quy định, trừ các trường hợp đã được quy định tại các luật; đồng thời rà soát thẩm quyền cho phép thử nghiệm.

Cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, học phí, chi phí sinh hoạt, chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm bảo đảm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng; tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo.